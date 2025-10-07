Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από ΣΥΡΙΖΑ και Βουλή κλείνει έναν κύκλο 15 χρόνων, σχολίασε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Για την παραίτηση Τσίπρα, τα Τέμπη, το «σκάνδαλο μεγατόνων» του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπε χαρακτηριστικά αλλά και τη Γάζα και τα προβλήματα της περιφέρειας μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Olympia Forum VI, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Στην αρχή της ομιλίας του ο Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρθηκε σε έργα που «έπρεπε να έχουν γίνει στην Ηλεία και θα είχαν φέρει την ανάπτυξή της σε όλα τα επίπεδα.«Επειδή επισκέπτομαι συχνά την περιοχή μπορώ να πω ότι κάθε πέρσι και καλύτερα». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επίσκεψη στην περιοχή του Καϊάφα, έναν εκπληκτικής ομορφιάς χώρο που όπως τόνισε, έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του. «Έχει εγκαταλειφθεί η περιοχή και αυτό είναι μία χαρακτηριστική αποτυχία της κυβέρνησης. Θα μπορούσε να είναι ένα υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ στάθηκε και στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για το πολύπαθο έργο «Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα», ένα έργο που, όπως υποστήριξε «η κυβέρνηση φαίνεται πως το έχει παραπέμψει στις καλένδες. Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό και για την ασφάλεια που όμως δεν έχει έρθει ακόμα στη Βουλή παρά τις ερωτήσεις που έχουν γίνει γι' αυτό», συμπλήρωσε.

⁠Η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης για περιφερειακές υποδομές, τα βλέπει ως «λάφυρα για ημέτερους» σημείωσε ενώ επισήμανε πως «αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της Περιφέρειας που υπάρχουν, δεν θα καταφέρουμε τιποτα», ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε στις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Χαρίτσης για παραίτηση Τσίπρα

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από ΣΥΡΙΖΑ και Βουλή κλείνει έναν κύκλο 15 χρόνων, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε πως είναι «προσωπική επιλογή, καθόλα σεβαστή, αλλά το βασικό είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού, ριζοσπαστικού πόλου της Αριστεράς - λαϊκό μέτωπο για αντιπαράθεση με τη Δεξιά». Σημείωσε ακόμα πως η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων μπορεί να δώσει πειστική απάντηση στη Δεξιά, μόνο στη βάση ενός καθαρού προγράμματος.

Όπως επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης η λέξη «κλειδί» είναι το πρόγραμμα. «⁠Η ενότητα δεν είναι τεχνητές συγκολλήσεις ή συμφωνίες κορυφής. Χρειάζεται σαφές πρόγραμμα που να απαντά στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας: ακρίβεια, καρτέλ σε ενέργεια, καύσιμα, κατασκευές. Πρόταση για νέο μοντέλο ενέργειας, αποκεντρωμένο, όχι μόνο μεγάλα έργα για ομίλους» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία με ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξης Χαρίτης είναι υπέρ της «συμπερίληψης, χωρίς αποκλεισμούς».

«⁠Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιλέξει αν θέλει μια σοσιαλδημοκρατία τύπου Σολτς ή Σάντσεθ για να συμμετάσχει στο μέτωπο» είπε ενώ τόνισε ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου πρέπει να αποφασίσει αν ανήκει στην Αριστερά για να συμμετάσχει». Αυτό που τόνισε είναι ότι υπάρχει «λογική συμπερίληψης και συμμετοχής, αλλά πάντα βασισμένη σε καθαρές κουβέντες και σαφές πρόγραμμα».

«Σκάνδαλο μεγατόνων» ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η παραγραφή των ευθυνών του Βορίδη και όσα βλέπουμε να γίνονται στη Βουλή στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ντροπιαστική για τη δημοκρατία, είπε ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζοντας [σκάνδαλο μεγατόνων» τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.«⁠Το σκάνδαλο θέτει σε κίνδυνο τον αγροτικό κόσμο και τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ιδιαίτερα σε παραγωγικές περιοχές όπως η Ηλεία και η Μεσσηνία» είπε εώ κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας πως είναι «υπόλογη και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες».

Τέμπη: Αυτό που έπρεπε να γίνει, έγινε στο παρά πέντε

Ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε και για τα Τέμπη σημειώνοντας πως «η πίεση των γονιών οδήγησε σε αυτονόητες αποφάσεις, αλλά η κυβέρνηση δημιούργησε ένα γαϊτανάκι με τη δικαιοσύνη» και τόνισε ακόμα πως «η κοινωνία βλέπει συγκρούσεις της κυβέρνησης με το κοινωνικό αίσθημα και αδικίες απέναντι σε γονείς που ζητούν δικαίωση».

Στο ίδιο μοτίβο αναφέρθηκε και για τη Γάζα, λέγοντας πως «πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία βλέπουμε να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια ολόκληρου του πλανήτη σε live μετάδοση».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας πως η «η στάση της απέναντι στη Γάζα και τον Νετανιάχου υπονομεύει το διεθνές δίκαιο» ενώ υπογράμμισε πως «η πρωτοβουλία του στολίσκου στη Γάζα διασώζει την ηθική αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας. ⁠Η Αριστερά πρέπει να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έχοντας το ηθικό ανάστημα και υπερασπιζόμενη τον ανθρωπισμό».

{https://www.facebook.com/acharitsis/videos/829564816244489/}