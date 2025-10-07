«Έκλεισε ένας κύκλος 15 ετών» είπε ο Αλέξης Χαρίτσης για τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο «Olympia Forum» μίλησε ο μεσσήνιος Αλέξης Χαρίτσης και όπως ήταν αναμενόμενο ρωτήθηκε για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ειναι μια κίνηση που κλείνει έναν μεγάλο ιστορικό κύκλο, έναν κύκλο 15 ετών. Είναι μια προσωπική επιλογή, αλλά από εκεί και πέρα το βασικό ζήτημα είναι το εξής: Έχουμε μια κυβέρνηση δεξιάς που έχει αλώσει τα πάντα, που έχει διαλύσει κάθε έννοια δικαιοσύνης, η οποία αντιμετωπίζει την κοινωνία ως πελάτες και προσπαθεί να τους εξαπατήσει την ώρα που οι ανισότητες οξύνονται» και κατέληξε με νόημα:

«Το θέμα είναι η διαμόρφωση ενός λαϊκού μετώπου που θα σταθεί απέναντι στη δεξιά. Η λέξη κλειδί για την συμπόρευση απέναντι στη Δεξιά είναι «πρόγραμμα».

Κ.Σ.