«Στείλαμε ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους», δήλωσε η Πέτη Πέρκα μετά την επιστροφή της.

Για τις δύσκολες συνθήκες κράτησης στο Ισραήλ, αλλά και το μήνυμα που έστειλε ο στολίσκος αλληλεγγύης για τη Γάζα μίλησε η Πέτη Πέρκα μετά την επιστροφή της στην Αθήνα.

Το απόγευμα της Δευτέρας επέστρεψαν οι 27 Έλληνες οι οποίοι συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla, που είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές μαζί με τους υπόλοιπους ακτιβιστές. Ανάμεσά τους και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Οι συνθήκες φυλάκισης πολύ δύσκολες. Χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, βρόμικα, όλοι βρομάμε σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, και θέλω να το τονίσω, η χαρά του να συμμετέχεις τα ξεπερνάει όλα», δήλωσε η Πέτη Πέρκα.

«Δεν υπήρχε φόβος, λέγαμε συνθήματα, τραγουδούσαμε και συνεχίζαμε και ακουγόταν σε όλα τα κελιά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ένα διεθνές κίνημα το οποίο δεν σταματάει εδώ», συμπλήρωσε.

«Στείλαμε ένα μήνυμα στους Παλαιστίνιους ότι δεν τους ξεχνάμε και ότι ο κόσμος είναι μαζί τους. Μάθαμε ότι έγιναν μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και εδώ. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν θα τελειώσει. Μόλις αρχίσαμε θα έλεγα το παγκόσμιο αυτό κίνημα», τόνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μόλις δεχτήκαμε την πιο γλυκιά αγκαλιά, την πιο ζεστή υποδοχή. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Η αλληλεγγύη θα νικήσει. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», έγραψε σε ανάρτηση η βουλευτής.

{https://www.facebook.com/perka.peti/posts/pfbid02Pe29xT2p2kfzHXsNiPVpDWJtNFywKF2hjEmeAnN94GFcWBNEhQwVqurUGjuR9kSil}