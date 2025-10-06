«Δεν βλέπουμε ούτε το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας», είπε η Τούνμπεργκ μετά την προσγείωσή της στο «Ελ. Βενιζέλος».

«Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: μια γενοκτονία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, μια γενοκτονία που μεταδίδεται ζωντανά σε όλα τα τηλέφωνά μας» είπε ο Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο «Ελ. Βενιζέλος».

«Κανείς δεν έχει το προνόμιο να λέει ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Κανείς στο μέλλον δεν θα μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζαμε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα κράτη έχουν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν και να σταματήσουν μια γενοκτονία. Αυτό σημαίνει τερματισμό της συνενοχής, άσκηση πραγματικής πίεσης και τερματισμό των μεταφορών όπλων. Δεν το βλέπουμε αυτό, δεν βλέπουμε ούτε το ελάχιστο από τις κυβερνήσεις μας» συνέχισε η Τούνμπεργκ, η οποία προσγειώθηκε στην Αθήνα, αφού απελάθηκε από το Ισραήλ, μαζί με 170 ακτιβιστές, ανάμεσά τους και 27 Έλληνες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τον στολίσκο βοήθειας, που επιχειρούσε να φτάσει στη Γάζα.

«Δεν θα καταλάβω ποτέ» τόνισε η Τούνμπεργκ πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο «κακοί» ώστε να λιμοκτονούν τον λαό της Γάζας. Ο παγκόσμιος στολίσκος είχε ως στόχο να «αναλάβει δράση όταν οι κυβερνήσεις μας δεν το έκαναν» είπε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία έγινε δεκτή στο αεροδρόμιο της Αθήνας με χειροκροτήματα και λουλούδια από πλήθος κόσμου που την περίμενε.

{https://twitter.com/GlobalSumud/status/1975227458707476723}

{https://twitter.com/re_flex_world/status/1975232435391750642}

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddbda1bny3ch?integrationId=40599y14juihe6ly}