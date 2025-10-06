Προσγειώθηκε το αεροπλάνο με τους 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα, στην Αθήνα και η Τούνμπεργκ.

Στην Ελλάδα επέστρεψαν οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla για τη Γάζα και είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές. Η πτήση τσάρτερ που τους μετέφερε από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon προσγειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τους υποδέχθηκε πλήθος κόσμου, φίλων και συγγενών.

Οι ακτιβιστές αποτελούσαν μέρος των 470 διεθνών συμμετεχόντων στον στολίσκο, ο οποίος είχε ως στόχο να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση στη Γάζα. Η επιστροφή τους σηματοδοτεί το τέλος της κράτησής τους στο Ισραήλ και την επιστροφή στην οικογένεια και τους οικείους τους. Πέραν των 27 Ελλήνων έφτασαν 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί και η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων

Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Εικόνες από την υποδοχή

