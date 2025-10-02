«Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι» υποστηρίζει ο κ. Μαρκόπουλος.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook παίρνει θέση για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και στηρίζει τον πατέρα στην επιθυμία του να διαλευκάνει τι οδήγησε στον θάνατο τον γιο του.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας «Το δυστύχημα στα Τέμπη είναι μία τραγωδία που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι.»

Η ανάρτηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02g5EfksfxPyJVFSs6mTgALqd8MShW5Fm6pnPJFbAsmhLofCS5j1av7fpLzu1VCDgl&id=100058087001039}