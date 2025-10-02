«Φωτιές» άναψε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η χθεσινή επιστολή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, με την οποία γνωστοποίησε πως είναι στη διάθεσή της για να προσέλθει ως μάρτυρας.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση σήμερα ζήτησε την άμεση κλήτευσή του, αλλά και άλλων προσώπων όπως ο επονομαζόμενος «φραπές», ο πρώην ΓΓ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος, οι κκ Μπρατάκος και Παπασταύρου αλλά και ο πρωθυπουργός.

«Μετά την κατάθεση πρώην προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να μεσολαβήσουν κρίσιμα πρόσωπα, όπως οι κκ. Παπασταύρου, Μπρατάκος και οι Ξυλούρης, Σεμερτζίδου και Στρατάκος και όχι να έχουμε αναρτήσεις όπως χθες με τον κ. Μυλωνάκη. Να μπουν εμβολίμως και αμέσως», είπε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ.

«Η κλήτευσή του είναι θεσμική υποχρέωση», είπε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να έρθει ως μάρτυρας και ο πρωθυπουργός, ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, είπε πως «έχει αναδειχθεί πλέον η άμεση εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη και για αυτό και εμείς ζητάμε την άμεση κλήτευσή του».

«Το δεξί χέρι του κ. Μητσοτάκη, ο Γιώργος Μυλωνάκης που ενημέρωσε βουλευτές της ΝΔ ότι παρακολουθούνται υποχρεώθηκε εξ’ αφορμή της άφιξης της κ. Κοβέσι στην Ελλάδα να δηλώσει ότι είναι στη διάθεση εξεταστικής, ενώ αρνείτο μέχρι χθες. Θέτουμε θέμα κλήτευσής του αύριο. Δεν πρέπει να δοθεί η άνεση στην πλειοψηφία να μεθοδεύσει και νέες διαδικασίες υπονόμευσης της αναζήτησης της αλήθειας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα, λέγοντας πως θα τεθεί το ζήτημα εκ νέου όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση της περιόδου, 2019-2025, εμμένοντας στην τοποθέτησηβ που είχε κάνει σε προηγούμενη συνεδρίαση, πως ο κατάλογος είναι ανοιχτός χωρίς να αποκλείεται η κλήτευση κανενός μάρτυρα. «Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις δεν έχει προκύψει κανένα πολιτικό ή ποινικό θέμα και δεν υπάρχει καμία προσπάθεια συγκάλυψης», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, επισημαίνοντας αναφερόμενος στην αντιπολίτευση πως «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε εκ νέου την κυβέρνηση για συγκάλυψη της υπόθεσης, ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται με την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελλά.