Εκκρεμούν αρκετά μείζονα πρόσωπα που η ΝΔ αρνείται να καλέσει, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η διαδικασία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή αποδεικνύει κάτι το οποίο είπαμε από την αρχή και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε: εδώ υπάρχει γαλάζιο σκάνδαλο. Με συγκεκριμένες ευθύνες μάλιστα. Όσα συζητιούνται σήμερα, κανονικά δεν θα έπρεπε να τα λένε στην εξεταστική επιτροπή, αλλά στην έδρα του δικαστηρίου, και αν είναι αθώοι να βγουν να πανηγυρίσουν για την αθωότητά τους. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχουν απλώς σκιές, υπάρχουν αποδείξεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο Open.

«Αποδεικνύεται ότι ήταν συνεννοημένοι όσοι ανέφερε ο κ. Σημανδράκος: Ο κ. Αυγενάκης, το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κράτος. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Η Νέα Δημοκρατία από την αρχή άλλαζε τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν προσπαθούσαν να πράξουν τα νόμιμα και τα δέοντα. Στο μεγάλο θέμα με τον κ. Μυλωνάκη είδαμε για μέρες την κ. Σδούκου, τον κ. Μαρινάκη να λένε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και την κ. Βούλτεψη να λέει κάποια άλλα. Ποια είναι η κατεύθυνση για τον κ. Μυλωνάκη; Να έρθει ή να μην έρθει; Η σημερινή του δήλωση πως θα προσέλθει είναι αυτονόητη πράξη. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα πρόσωπα», πρόσθεσε.

«Ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός, δηλαδή ως πολιτικά υπεύθυνος όλης αυτής της ιστορίας, τα γνώριζε ή δεν τα γνώριζε όλα αυτά; Γιατί είχε και στο γραφείο του τον κ. Βάρρα. Και αν τα γνώριζε, πότε τα πληροφορήθηκε και τι έπραξε; Γιατί αυτό που έγινε είναι ότι κινήθηκε αφού η κ. Κοβέσι είχε μπει στην υπόθεση και τα είχε κάνει όλα άνω κάτω. Αποδεικνύεται με τρόπο κραυγαλέο αυτό το οποίο λέει το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ότι υπάρχει οργάνωση και δομή εγκληματικού χαρακτήρα. Και αναρωτιέμαι: επειδή έχω τη βεβαιότητα ότι δεν είναι όλοι κλέφτες και διεφθαρμένοι στη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχουν βάλει όλοι το χέρι στο μέλι, ποιοι είναι αυτοί που το έκαναν, πόσο ψηλά βρίσκονται και γιατί ακόμα και σήμερα τους καλύπτει; Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το 74% δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και τη θεωρεί διεφθαρμένη. Προσέξτε, η ΝΔ πήρε 41% στις τελευταίες εκλογές του 2023. Δηλαδή οι μισοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν διεφθαρμένο το κόμμα που ψήφισαν«, υπογράμμισε ο κ. Ζαχαριάδης.