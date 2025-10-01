«Τίθεμαι στη διάθεση της Επιτροπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει με ανάρτησή του στο facebook ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Σε κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πλέον αναδειχθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης και μετά τις ισχυρές πιέσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και τη διαφοροποίηση κυβερνητικών βουλευτών ο ίδιος υποχρεώνεται να πάει στην Εξεταστική.

Σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής αναφέρει: «Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.



Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.



Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

Μόλις πριν λίγες μέρες τέσσερις ανακοινώσεις εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ στοχοποιώντας τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ενώ σε ανάλογες κινήσεις έχουν προχωρήσει και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η πρώτη ανακοίνωση

Η πρώτη ανακοίνωση εκδόθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη το πρωί της Παρασκευής και είχε ως αφορμή τη δήλωση του Μάριου Σαλμά, που επιβεβαίωσε πως Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί, γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

«Το ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους, θέτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης» υπογράμμισε η Χαριλάου Τρικούπη που ζήτησε αμέσως την παραίτηση του υφυπουργού και σημείωσε πως «γνώριζε και ο Πρωθυπουργός πολύ καιρό πριν, μολονότι προσποιούνταν τον ανήξερο και υποβάθμιζε το σκάνδαλο διαφθοράς»

Αναρωτήθηκε δε, αν ο κ. Μυλωνάκης δρούσε αυτοβούλως όταν ενημέρωνε τον κ. Μπουκώρο και ενδεχομένως και άλλους εμπλεκόμενους στις επισυνδέσεις ή ενέργειες του υφυπουργού ήταν σε γνώση και του πρωθυπουργού.

Δεύτερη ανακοίνωση

Μετά από πέντε ώρες και ενώ κανένας από το Μέγαρο Μαξίμου δεν είχε απαντήσει στην πρώτη ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ακόμη μία με τίτλο «Ένοχη σιωπή του Μαξίμου»

Στη δεύτερη ανακοίνωση σημειώνεται από τους συντάκτες πως ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο και πως ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά. «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του» τόνισε η Χαριλάου Τρικούπη και αναζητά απαντήσεις σε έξι ερωτήματα.

-Αν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, μήπως ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα;

-Αν ο Πρωθυπουργός γνώριζε για τις επισυνδέσεις και την πρακτική του στενού του συνεργάτη να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για αυτές;

-Αν η ενημέρωση πολιτικών προσώπων ότι αναφέρονται στις επισυνδέσεις συνιστά για την κυβέρνηση παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης;

-Αν και γιατί ο Πρωθυπουργός γιατί τον κ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις;

-Αν η κυβερνητική πλειοψηφία γιατί εμποδίζει να κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή;

-Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης το πρόσωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, τότε ποιος ήταν;

Μετά τη δεύτερη ανακοίνωση βγήκε ένα non paper από την κυβέρνηση που είπε πως «ένοχη είναι η σιωπή του ΠαΣοΚ». Στη συνέχεια οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τρίτη ανακοίνωση

Σε αυτό το σημείο επανήλθε η Χαριλάου Τρικούπη με τρίτο χτύπημα. «Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος» έγραφε η απάντηση από το γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ σημειώνοντας πως «αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι «κυβερνητικές πηγές».

Στη συνέχεια έθεσαν δύο ερωτήματα τονίζοντας πως θα περιμένουν όσο χρειαστεί για τις συγκεκριμένες απαντήσεις.

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;

Κλείνοντας την ανακοίνωση – απάντηση η Χαριλάου Τρικούπη αναρωτήθηκε «πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα «αστειάκια» του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;

Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή».

Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε τέσσερις τις ανακοινώσεις της καταγγέλοντας αφωνία από το Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο. Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγλίες σε βάρος βουλευτή τους, διαμηνύει.

Χθες στο δελτίο του Kontra ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων κ. Κακκαβάς, αποκάλυψε ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία για μαϊμού επιδοτήσεις προς συγγενικά πρόσωπα Βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι παραμένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η παρέα του κ. Μπαμπασίδη που ακούγεται στις συνακροάσεις και είναι μάλιστα αυτή που δίνει στοιχεία στην οικονομική αστυνομία.

Αν ισχύουν τα καταγγελλόμενα, τίθεται ένα μείζονος σημασίας ζήτημα:

Πώς και γιατί παραμένουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο; *Πώς διασφαλίζεται οτι οι εμπλεκόμενοι συμβάλουν στη διαλεύκανση των ερευνών και δεν παρεμποδίζουν το έργο της δικαιοσύνης*;

Το Μέγαρο Μαξίμου θα απαντήσει για τον Βουλευτή του, που σε βάρος του γίνονται τέτοιες καταγγελίες; Ισχύουν ή είναι ψέματα;

Είναι η δεύτερη ημέρα που περιμένουμε απαντήσεις απο τους κύριους Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο. *Γιατί τέτοια αφωνία;