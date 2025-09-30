O Νικήτας Κακλαμάνης έστειλε μήνυμα στήριξης στην Κύπρο και έμφαση στις άρρηκτες σχέσεις των δύο χωρών.

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψή του εκτός Ελλάδας μετά την εκλογή του, στη Λευκωσία, όπου απηύθυνε ομιλία στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, έστειλε μήνυμα απόλυτης στήριξης στην Κύπρο, επισημαίνοντας την υποχρέωση απέναντι στους ήρωες που έπεσαν στον Αττίλα και τονίζοντας ότι στόχος όλων είναι μια ελεύθερη Κύπρος χωρίς στρατεύματα κατοχής.

«Έχουμε υποχρέωση στους ήρωες που έπεσαν στον Αττίλα να είμαστε πάντα ενωμένοι για μια ελεύθερη Κύπρο, χωρίς στρατεύματα κατοχής»

«Το όραμά μου απ’ όσες θέσεις βρέθηκα με τη ψήφο του ελληνικού λαού και σήμερα με την ιδιότητα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων είναι να ξαναδώ την Κυπριακή Δημοκρατία ενωμένη, προς όφελος όλων των Κυπρίων. Τούτο αποτελεί για την Ελλάδα και τις πολιτικές δυνάμεις ελάχιστο χρέος…» Mε αυτά τα λόγια, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης έστειλε σήμερα από τη Λευκωσία μήνυμα απόλυτης στήριξης στην Κύπρο σε ομιλία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έγινε στα πλαίσια της πρώτης επίσημης επίσκεψης του εκτός Ελλάδας- παραδοσιακά πραγματοποιείται στη Μεγαλόνησο- μετά από την εκλογή του.



O Πρόεδρος της Βουλής δεν έκρυψε την έντονη συγκίνησή του περιγράφοντας ως συγκλονιστική την εμπειρία του από την επίσκεψή του στα Φυλακισμένα Μνήματα: « Πριν κατέβω από το βήμα θέλω να σας πω τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν λίγο: γιατί είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις. Και ενώ λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ, και είναι ντροπή μου αυτό, τα μνήματα των φυλακισμένων. Έχει καρφωθεί μέσα μου η εικόνα αυτή. Και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους, ο απαγχονισμός. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου.

Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου προσδιόρισε επ’ ακριβώς την εθνική γραμμή, που οφείλει να τηρηθεί απαρέγκλιτα και από τις δύο κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο, ώστε το Κυπριακό ζήτημα να φθάσει μετά από 51 χρόνια στην δίκαιη επίλυση του. Γι’ αυτό και τόνισε, ότι θα πρέπει να υπάρξει τερματισμός της παράνομης κατοχής, ανατροπή των τετελεσμένων της στρατιωτικής βίας και αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας.«Αποτελεί χρέος προς όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που πάλεψαν για την Ανεξαρτησία της Κύπρου προς όλους τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Κύπρου και που αντιστάθηκαν με απαράμιλλη τόλμη στις αριθμητικά υπέρμετρες δυνάμεις του Αττίλα στην τουρκική εισβολή του Ιουλίου-Αυγούστου 1974…» ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε, πάντως, ότι ιδιαίτερη σημασία για την επίλυση του Κυπριακού, έχουν οι διαπραγματεύσεις οι οποίες ήδη διεξάγονται από τον περασμένο Μάρτιο υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Αντόνιο Γκουτέρες. Υπογράμμισε, μάλιστα, ακόμη και πρόσφατα ψηφίσματα, που έχουν υπάρξει από τον Οργανισμό τα οποία δικαιώνουν πλήρως τις ελληνοκυπριακές θέσεις. Γεγονός, που μπορούν να κάνουν εφικτό τον στόχο του τερματισμού της παράνομης κατοχής, αφού βασίζεται και στις δεσμευτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Εθνική γραμμή για το Κυπριακό

Ακολούθως όμως ξεκαθάρισε: «Ελλάδα και Κύπρος έχουμε καταστήσει σαφές, ότι λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και «δικαιωμάτων» επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις».Για να προσθέσει με νόημα σχετικά με τον ρόλο, που οφείλει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση του Κυπριακού: «Ούτε, βεβαίως, νοείται λύση, χωρίς την απρόσκοπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους, εδώ και μία εικοσαετία και πλέον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί, άλλωστε, την καλύτερη εγγύηση για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων Ελληνοκυπρίων αδελφών μας και των οικογενειών τους, αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμένιων, Μαρωνιτών και Λατίνων».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ήταν ξεκάθαρος για τις πάγιες τουρκικές θέσεις περί διεθνούς αναγνώρισης του παράνομα κατεχόμενου Βόρειου τμήματος της Κύπρου: «Οποιαδήποτε εμμονή σε αξιώσεις για «λύση δύο κρατών» είναι ενάντια στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, απαράδεκτη και εκτός συζήτησης. Επίσης ενέργειες όπως η παράνομη κράτηση από τις 19 Ιουλίου πέντε Ελληνοκύπριων πολιτών στα κατεχόμενα ουδόλως συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως επιδιώκει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Η επίλυση του Κυπριακού προϋποθέτει μεταβολή της στάσης της Τουρκίας» ανέφερε με νόημα.

«Η επίλυση του Κυπριακού προϋποθέτει μεταβολή της στάσης της Τουρκίας»

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαρκή στήριξη, σε όλα τα διεθνή φόρα, που παρέχει αλλά θα παρέχει και στο μέλλον η Ελλάδα, στην αδελφή χώρα: «Οι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου είναι ακατάλυτοι. Μας συνδέουν η ιστορία, η γλώσσα, η θρησκεία, οι κοινοί εθνικοί μας αγώνες. Η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί σήμερα πολύτιμο κεφάλαιο σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας σε αυτή την ταραγμένη γωνιά του πλανήτη και ιδίως σε αυτήν την γεωπολιτική συγκυρία των πολλαπλών προκλήσεων» είπε. Διαβεβαίωσε δε την Βουλή των Αντιπροσώπων ότι «στην Ελλάδα, παρά το κλίμα πολιτικής οξύτητας που επικρατεί, η Κύπρος είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα που ενώνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.»



Ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε ειδική μνεία για τη διεύρυνση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου τονίζοντας: «Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, η Βουλή των Ελλήνων είναι διατεθειμένη να αναλάβει, σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του Κυπριακού προβλήματος και της αδήριτης ανάγκης επίλυσής του. Η διαρκής ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στήριξης στην κατεύθυνση αυτή». Και κατέληξε αναφερόμενος στην αυριανή 65η επέτειο για την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Κατά την αυριανή επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να μην υπάρξει -και στην Κύπρο και στην Ελλάδα περισυλλογή για την ανάγκη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την Κύπρο και όλους τους Κύπριους πολίτες. Για την ανάγκη διαλεύκανσης της τύχης και του τελευταίου από τους εναπομείναντες Ελλαδίτες και Έλληνες Κυπρίους Αγνοουμένους. Ταυτόχρονα όμως είναι η μία επέτειος που, είμαι βέβαιος, ατενίζετε με υπερηφάνεια και με αισιοδοξία».

Η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο σε όλα τα διεθνή φόρα, επισημαίνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς των δύο χωρών λόγω ιστορίας, γλώσσας, θρησκείας και κοινού αγώνα. Υπογράμμισε τη σημασία της κοινοβουλευτικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου για την ανάδειξη του Κυπριακού και την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, και με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου, ανταλλάσσοντας απόψεις για την ενίσχυση της συνεργασίας. Επισκέφθηκε τα «Φυλακισμένα Μνήματα», όπου απέτισε φόρο τιμής στους αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα 1955-59, αφήνοντας μήνυμα βαθιάς συγκίνησης και πατριωτικής ευγνωμοσύνης. Παράλληλα, κατέθεσε στεφάνι στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας προς τιμήν των μαχητών που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συναντήσεις με έξι κοινοβουλευτικά κόμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμμετοχή στην παρέλαση για την 65η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ περιλάμβανε και επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο και στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού Ελληνισμού, τιμώντας τη θυσία των ηρώων και συνεχίζοντας τον αγώνα για την επανένωση και την ελευθερία της Κύπρου.

H ομιλία Κακλαμάνη

{https://www.youtube.com/watch?v=YS0R5ERJIbY}