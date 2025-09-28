Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο αδιανόητο περιστατικό βίας από αστυνομικό σε έναν πολίτη στην Ξάνθη αναφέρθηκε με επίσημη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ένα περιστατικό ακραίας αστυνομικής βίας και παρακρατικού τύπου αυθαιρεσίας σημειώθηκε στην Ξάνθη.

Η δικαιολογία που πρόβαλε αστυνομικός, ο οποίος εκτός υπηρεσίας πέρασε χειροπέδες σε πολίτη, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, τον μετέφερε και τον κακοποίησε σε ερημική τοποθεσία, ήταν ότι… τον πέρασε για μετανάστη. Το θύμα είναι Έλληνας πολίτης, 40 ετών, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, σύμφωνα με το xanthinews.gr.

Είναι προφανές ότι η δαιμονοποίηση στην κοινή γνώμη και η στοχοποίηση προσφύγων και μεταναστών από την κυβέρνηση, ιδίως μετά την ανάθεση του χαρτοφυλακίου στον κ. Πλεύρη, δεν είναι άμοιρη ευθυνών για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και αυθαιρεσίας.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τη νοοτροπία “Εσείς είστε το Κράτος”, που παγίως καλλιεργείται από τη Δεξιά στα σώματα ασφαλείας, δημιουργείται μια οργανωμένη τρομοκρατία εις βάρος του πιο ευάλωτου και ανυπεράσπιστου κομματιού της κοινωνίας.

Η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να προσελκύσει το ακραίο κομμάτι του ακροατηρίου του με ψευδεπίγραφο “Νόμο και Τάξη” και μισαλλοδοξία δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ζούγκλα».