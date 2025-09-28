Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθη αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας(27/09/2025). Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.

Επισημαίνεται ότι, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία.

Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4goqdinor5?integrationId=40599y14juihe6ly}