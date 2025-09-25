«Είστε ένας σύγχρονος ιεροεξεταστής και άσχετος από τα θεολογικά. Ήσασταν ειδωλολάτρης και νεοπαγανιστής» δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης χαρακτηρίζοντάς τον Άδωνι Γεωργιάδη ως «πλήρη αποτυχημένο» υπουργό.

Σε σκληρή μετωπική σύγκρουση ήρθαν στην Ολομέλεια της Βουλής, οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Νατσιός, με αφορμή τα όσα είπε ο πρόεδρος της Νίκης περί «απαγόρευσης» από τον πρωθυπουργό της εκταφής του Ντένι Ρούτσι, αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα.

«Ο “Ατρόμητος” κύριος Μητσοτάκης απαγορεύει την εκταφή οστών παιδιών φοβούμενος την αποκάλυψη κάποιου φοβερού μυστικού. Αν ήταν "καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται", θα παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη ως πατέρας να επιτραπεί η εκταφή», είπε ο Δημήτρης Νατσιός προκαλώντας την έκρηξη του υπουργού Υγείας.

«Ο κύριος Νατσιός υποκρίνεται τον χριστιανό, αλλά δεν φτάνει στη χριστιανική ηθική να κάνεις το σταυρό σου. Είπατε πως ο Μητσοτάκης απαγορεύει την εκταφή, ενώ δεν έχει αρμοδιότητα. Πάτε να κοροϊδεψετε τον κόσμο, μπας και πάρετε κανένα ψηφαλάκι. Δεν είστε καν χριστιανός ούτε πατριώτης, να πάτε σε ιερέα να εξομολογηθείτε. Είστε και ψεύτης και υποκριτής. Οι ψευτιές σας για τα Τέμπη δείχνουν άνθρωπο βαθιά αμαρτωλό.», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, καταλογίζοντας στον Δημήτρη Νατσιό «βαριές αμαρτίες».

«Είστε ένας σύγχρονος ιεροεξεταστής και άσχετος από τα θεολογικά. Ήσασταν ειδωλολάτρης και νεοπαγανιστής.», επανήλθε ο πρόεδρος της Νίκης χαρακτηρίζοντάς τον Άδωνι Γεωργιάδη ως «πλήρη αποτυχημένο» υπουργό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Νεοειδωλολάτρη με είχε πει ο Παπαθεμελής και του έκανα μήνυση! Μην το ξαναπείτε, θα σας κάνω κι εσάς. Ακούσαμε μια ομιλία χαμαιτυπείου, όχι πολιτικού αρχηγού και δήθεν πατριώτη», ανταπάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ να ανταποδίδει τους χαρακτηρισμούς, λέγοντάς του ότι «μια ζωή μαϊντανός στην τηλεόραση είστε. Είστε το συνώνυμο της αναξιοπρέπειας».