Η κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια του Global Sumud Flotilla, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η Νέα Αριστερά εκφράζει την πλήρη στήριξή της στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας του March to Gaza, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την εγκληματική επίθεση με drones, χημικά και εκρηκτικούς μηχανισμούς που δέχτηκε ο Global Sumud Flotilla εντός της ελληνικής περιοχής Έρευνας και Διάσωσης από το κράτος του Ισραήλ», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να τηρεί σιγή ιχθύος, οφείλει άμεσα:

Να εγγυηθεί την ασφάλεια των σκαφών και των πληρωμάτων του Στόλου.

Να καταδικάσει τις επιθέσεις που παραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Να στηρίξει το νόμιμο αίτημα για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα.

»Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των πολιτών τους, η ελληνική κυβέρνηση σιωπά, γεγονός που την καθιστά συνένοχη σε μια πολιτική που επιτρέπει στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ να λειτουργεί ως κράτος-πειρατής στη Μεσόγειο.

»Υπενθυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία των πληρωμάτων σε ελληνικά ύδατα δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης.

»Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των διεθνών αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας και δεν θα αφήσει σε καμία περίπτωση να ποινικοποιηθεί οποιαδήποτε μορφή αλληλεγγύης», καταλήγει η ανακοίνωση.