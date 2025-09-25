Το March to Gaza Greece κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι «αθετεί τις υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο, και αφήνει χώρο στις επιθέσεις από "πειρατικά" drones».

Παράσταση διαμαρτυρίας και ανοιχτή συνέντευξη Τύπου έξω από το υπουργείο Εξωτερικών έχει προγραμματίσει για τις 2 το μεσημέρι το March to Gaza Greece, ζητώντας από την κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας και της Ισπανίας και να εγγυηθεί την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων που μετέχουν στον στόλο αλληλεγγύης στη Γάζα, Global Sumud Flotilla, μετά τις χθεσινές αναφορές για επιθέσεις με drones και εκρήξεις - ακόμα και ανοιχτά της Κρήτης.

Στη σχετική ανακοίνωση το March to Gaza Greece, αναφέρει ότι «Ο Global Sumud Flotilla, στον οποίο συμμετέχει το March to Gaza Greece με 6 πλοία και πληρώματα, δέχθηκε επιθέσεις από drones εντός της Ελληνικής Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SAR). Οι επιθέσεις (με εκρηκτικούς μηχανισμούς, χημικά και παρεμβολές στις επικοινωνίες) απείλησαν την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων, χωρίς καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση».

Και συνεχίζει: «Ενώ χώρες λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των πολιτών τους, όπως η αποστολή φρεγάτας από την Ιταλική κυβέρνηση και η αντίστοιχη ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης, η ελληνική κυβέρνηση σιωπά. Αθετεί τις υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο, και αφήνει χώρο στις επιθέσεις από “πειρατικά” drones, για τα οποία όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι υλοποιούν ισραηλινό σχέδιο παρεμπόδισης της νόμιμης, ειρηνικής, ανθρωπιστικής αποστολής του Στόλου».

Το March to Gaza Greece απαιτεί:

Να εγγυηθεί η κυβέρνηση την ασφάλεια του Στόλου.

Να καταδικαστούν οι επιθέσεις από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα

Να στηριχθεί το νόμιμο αίτημα, εναρμονισμένο με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου θα πραγματοποιηθεί ζωντανή σύνδεση με την ελληνική αποστολή.

Μετά την Ιταλία και η Ισπανία στέλνει πολεμικό πλοίο

Μετά την Ιταλία και η Ισπανία στέλνει πολεμικό πλοίο για να βοηθήσει τον στολίσκο αλληλεγγύης, της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έπειτα από αναφορές για επιθέσεις με drones στην αποστολή.

Ακτιβιστές ανέφεραν χθες πώς έγιναν τουλάχιστον «13 εκρήξεις» - κάποιες ανοιχτά της Κρήτης - και ότι drones έριξαν «άγνωστα αντικείμενα» σε τουλάχιστον 10 σκάφη - υπάρχουν αναφορές για ρίψη χημικών.

Το πρωί της Τετάρτης ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή η ιταλική φρεγάτα Fasan να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκονται τα πλοιάρια του στολίσκου της αποστολής Global Sumud Flottilla, στην οποία συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Λίγο αργότερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την πρωτοβουλία Global Sumud Flottilla.

«Δεν χρειάζεται να θέτεις σε κίνδυνο την ακεραιότητά σου και να εισέλθεις σε πολεμικό πεδίο, για να παραδώσεις ανθρωπιστικές βοήθειες στην Γάζα, τις οποίες η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραδώσει μέσα σε λίγες ώρες. Καλώ όλους να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης, ιδίως τους Ιταλούς βουλευτές», τόνισε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής της, Αντόνιο Ταγιάνι, εργάζεται με στόχο μια εναλλακτική λύση: να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη να την μεταφέρει στον πληθυσμό της Γάζας. «Μια πρόταση για την οποία νομίζω ότι υπάρχει η συναίνεση της κυπριακής, της ιταλικής και της ισραηλινής κυβέρνησης, αναμένουμε την απάντηση της Flottila», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Σήμερα ο Γκουίντο Κροζέτο ανακοίνωσε ότι η χώρα του, μετά τη φρεγάτα Fasan, αποφάσισε την αποστολή και του πολεμικού πλοίου Alpino για την προστασία των πολιτών που συμμετέχουν στην ανθρωπιστική αποστολή Global Sumud Flottilla.

Ο Κροζέτο πρόσθεσε ότι «η Ιταλία δεν έχει την πρόθεση να στείλει πλοία για να κάνει πόλεμο σε μια φίλη χώρα» ενώ, με αναφορά στην επίθεση με drone που δέχθηκε η αποστολή, υπογράμμισε ότι «η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με τον σαφέστερο τρόπο τα όσα συνέβησαν, διότι τέτοιου είδους γεγονότα είναι πέρα για πέρα απαράδεκτα».

«Το κλίμα προκαλεί ανησυχία. Και εμείς δεν είμαστε σε θέση, βγαίνοντας από τα διεθνή χωρικά ύδατα και εισερχόμενοι στον χώρο ενός Κράτους (σ.σ.: του Ισραήλ) να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Θα ήθελα αυτό να γίνει σαφές. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πράξη ελευθερίας, όταν η ελευθερία αυτή εισέρχεται σε μια άλλη χώρα και μπορεί να θεωρηθεί εχθρική πράξη. Παρά το ότι η άσκησή πίεσής μας επί της χώρας αυτής είναι αδιάκοπη, κάθε συνέπεια πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και εμείς πρέπει να την αποφύγουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Παρέμβαση Σάντσεθ

Μετά την ανακοίνωση της Ιταλίας, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα αναπτύξει στην περιοχή ένα πολεμικό πλοίο «με όλους τους απαραίτητους πόρους» για να προστατεύσει και να βοηθήσει τον στολίσκο στο ταξίδι του προς τη Γάζα.

«Η ισπανική κυβέρνηση απαιτεί να τηρείται το διεθνές δίκαιο και να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των πολιτών μας να πλοηγούνται με ασφάλεια στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Σάντσεθ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ανένδοτο το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στον στολίσκο να φτάσει στη Λωρίδα, ισχυριζόμενο, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι η αποστολή «οργανώνεται από τη Χαμάς».

«Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια αντί να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ καλεί τα σκάφη να δέσουν στο λιμάνι του Ασκελόν και να ξεφορτώσουν εκεί την βοήθεια, από όπου θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας», έγραψε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στο X τη Δευτέρα.

«Θα συνεχίσουμε να πλέουμε»

Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα, που συμμετέχει στην αποστολή, ξεκαθάρισε ότι «Θα συνεχίσουμε να πλέουμε».

«Ο διεθνής στόλος Sumud είναι μια ειρηνική, μη βίαιη, ανθρωπιστική αποστολή, η οποία τηρεί το διεθνές δίκαιο, το οποίο αναφέρει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένη δήλωση στο Instagram.

Ο στολίσκος αποτελείται από 50 μικρά σκάφη από 44 χώρες και στοχεύει στη διάσπαση ενός 18ετούς ισραηλινού αποκλεισμού της Λωρίδας. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο αποκλεισμός είναι απαραίτητος για να εμποδίσει τη Χαμάς να εισάγει όπλα, ενώ οι επικριτές κάνουν λόγο για «συλλογική τιμωρία».

Σύμφωνα με το Euronews.com, από τότε που ο στολίσκος αλληλεγγύης απέπλευσε από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, ακτιβιστές έχουν αναφέρει αρκετές επιθέσεις κατά της νηοπομπής, συμπεριλαμβανομένων αρκετών σκαφών σε ελληνικά ύδατα την Τετάρτη και δύο πλοίων σε τυνησιακά ύδατα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.