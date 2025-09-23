«Η δικαιοσύνη δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Ο Πάνος Ρούτσι ζητάει το αυτονόητο» σημειώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στον Πάνο Ρούτσι και στο δίκαιο αίτημά του να γίνει η εκταφή του παιδιού του, ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δήλωσή της βάζει στο στόχαστρό της και τον Άρειο Πάγο και των «δελτίων Τύπου της κυβέρνησης που τα υπογράφουν δικαστές και εισαγγελείς».

Αναλυτικά η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Καλώ τους ευσυνείδητους δικαστές και Εισαγγελείς να αντιδράσουν απέναντι σε δικαστές και εισαγγελείς που υπογράφουν κυβερνητικά ανακοινωθέντα.

Η Δικαστική λειτουργία είναι Εξουσία που πηγάζει από τον λαό και δεν ανήκει ούτε στην Κυβέρνηση ούτε σε μεμονωμένους δικαστές και εισαγγελείς που εκτελούν κυβερνητικές εντολές ή ικανοποιούν κυβερνητικές επιθυμίες. Ως συλλειτουργός της Δικαιοσύνης πρώτα απ' όλα, ως συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, αλλά και ως ενεργή πολίτης, δεν αντέχω και δεν ανέχομαι άλλο να βλέπω αυτές τις οσφυοκαμψίες από πλευράς λειτουργών, στους οποίους οι πολίτες προσβλέπουν για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους.

Η Δικαιοσύνη, κύριοι, δεν είναι ιδιοκτησία της Κυβέρνησης. Η Δικαιοσύνη, κύριοι, δεν είναι ιδιοκτησία ούτε των δικαστών.

Η Δικαιοσύνη είναι αγαθό υπέρτερο, υπέρτατο, που οι πολίτες αυτή την στιγμή το διεκδικούν και σας βλέπουν να προσπαθείτε να το μπαζώσετε.

Ζητώ να γίνει άμεσα, να διαταχθεί άμεσα και αμελλητί η εκταφή των συγγενών, των παιδιών, η εκταφή και η διενέργεια εκείνων των εξετάσεων που ζητούν οι συγγενείς και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και ζητώ να πάψουν άμεσα αυτά τα Κυβερνητικά φερέφωνα να προσπαθούν να φιμώσουν ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη ζωή τους για τη δικαίωση των παιδιών τους που τα χάσανε».

{https://www.facebook.com/reel/25401561706097401}