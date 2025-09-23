Όσα επεσήμαναν η Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του ΑΠ στο συνέδριο της «Καθημερινής» για την εκταφή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Κλείνει το θέμα της εκταφής των σορών θυμάτων των Τεμπών η ηγεσία του Αρείου Πάγου διαμηνύοντας στους συγγενείς πως η ανάκριση έχει κλείσει και δεν μπορεί τώρα να ξεκινήσουν νέες ανακριτικές πράξεις για την υπόθεση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε για τη Δικαιοσύνη, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ρωτήθηκαν απο τον διευθυντή της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά, για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι προκειμένου να γίνει εκταφή του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια.

Τόσο ο εισαγγελέας όσο και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ήταν κατηγορηματικοί πως εκταφή τώρα δεν μπορεί να γίνει αν και την απόφαση θα λάβει η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας. Ωστόσο σημείωσαν με νόημα πως ανάλογα αιτήματα εχουν ηδη απορριφθεί στο παρελθόν. Παρέπεμψαν μάλιστα τους συγγενείς των θυμάτων να τα υποβάλλουν στο… ακροατήριο, όταν η υπόθεση εκδικαστεί. Μίλησαν δε με «αγανάκτηση» για επιχείρηση παρακώλυσης της δίκης η οποία όπως τόνισαν είναι μονόδρομος να ξεκινήσει.

Αναστασία Παπαδοπούλου Πρόεδρος Αρείου Πάγου για Ρούτσι

«Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε πρόεδρο εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε απ’ αυτών». Και συνέχισε: «Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε εφόσον προέρχεται από κάποιον άλλον.

Εκταφή γίνεται σε 3 χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Ζητούν μια ανακριτική πράξη. Θα πρέπει να το ζητήσει η Πρόεδρος Εφετών. Κανένα δικαίωμα δεν χάνεται στην παρούσα φάση. Να απευθυνθώ σε όσους εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση: η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη. Είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση. Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε δημοκρατία; Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς».

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

«Νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση. Εκφράζω την αγανάκτηση μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου. Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου που έχει ενταφιαστεί ο νεκρός. Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών».

