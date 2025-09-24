Το κλίμα έγινε ακόμη πιο βαρύ όταν ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο εμπρηστικός λόγος του εναντίον της Κύπρου αλλά και οι υπόνοιες για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο δεν άφησαν πολλά περιθώρια στην ελληνική αντιπροσωπεία για τις αληθινές προθέσεις της Τουρκίας.

Τον απόλυτο αιφνιδιασμό έζησε ο Έλληνας πρωθυπουργός όταν έμαθε στο... παρά πέντε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος ακύρωσε το προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Ν. Υόρκη.

Η τουρκική αντιπροσωπεία ενημέρωσε την ελληνική ότι τελικά ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα προλάβει να πάει στο ραντεβού με τον Κ. Μητσοτάκη μόλις τέσσερις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση!

..Κι ενώ στην Αθήνα είχαν στηθεί όλα τα σχετικά ρεπορτάζ για τις προσδοκίες και τα «αγκάθια» της συνάντησης. Μίας συνάντησης που άργησε 10 μήνες να οριστεί και ενώ τα «ήρεμα νερά» δοκιμάζονται στην πράξη από τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός

Στο άκουσμα της αναβολής η κυβέρνηση ξαφνιάστηκε αναλογιζόμενη αν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια του Ερντογάν ή πραγματικό κώλυμα.

Επίσημα, η Τουρκία επικαλέστηκε «πίεση χρόνου» αφού το ραντεβού με τον Κ. Μητσοτάκη είχε οριστεί για τις 9.00 μ.μ ώρα Ελλάδος και μισή ώρα αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλούσε σύσκεψη μουσουλμανικών χωρών με θέμα τις εξελίξεις στην Γάζα.

Το επιχείρημα δεν φάνηκε πολύ πειστικό δεδομένου ότι το επίσημο πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος ήταν γνωστό και δεν υπήρξε κάποια αιφνιδιαστική αλλαγή στις ώρες.

Αναβολή ή ακύρωση;

Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά με την κυβέρνηση αρχικά να διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε ίχνος σκοπιμότητας εκ μέρους της Τουρκίας. Επιπλέον, το Μαξίμου σε άτυπη ενημέρωση διαβεβαίωνε τους δημοσιογράφους ότι δεν πρόκειται για ακύρωση αλλά για αναβολή του ραντεβού και ότι οι δύο αντιπροσωπείες αναζητούσαν εναγωνίως νέα ώρα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης για να γίνει η συνάντηση.

Η ζημιά έγινε

Η ζημιά ωστόσο είχε γίνει αφού είτε σκόπιμα είτε όχι ο Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Ελλάδα ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα του. Και ότι αντίθετα η απόλυτη προτεραιότητας του ήταν να παραστεί στην σύναξη των μουσουλμανικών χωρών υπό τον Τραμπ αναδεικνύοντας τον ρόλο του ηγέτη στον μουσουλμανικό κόσμο.

Καθώς περνούσαν οι ώρες οι πληροφορίες που έφταναν στην Αθήνα ήταν συγκεχυμένες. Και ως προς το νέο ραντεβού και ως προς τα αίτια της ακύρωσης του ραντεβού.

Η εμπρηστική ομιλία Ερντογάν

Σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι κυβερνητικοί έκαναν τον σταυρό τους που αναβλήθηκε το ραντεβού με τον Κ. Μητσοτάκη που θεωρητικά θα ακολουθούσε.. «Τι ακριβώς θα συζητούσαν με τον Έλληνα πρωθυπουργό όταν θα είχαν προηγηθεί τα όσα προκλητικά είπε ο Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ» αναρωτιόντουσαν.

Γραμμή άμυνας από Μαξίμου

Στο μεταξύ το σύνολο της αντιπολίτευσης έσπευσε να κάνει λόγο για ένα ακόμη φιάσκο..

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με πρόσχημα τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα δείχνοντας ότι τελικά ούτε η ελληνική αντιπροσωπεία μπορούσε να βάλει το χέρι της στην φωτιά για τις πραγματικές διαθέσεις του Ερντογάν.

Αν ήθελε να «παίξει» με την Ελλάδα ή ακόμη χειρότερα να δείξει ότι δεν την υπολογίζει.

«Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα ματιά του κόσμου και ότι η Τουρκία έψαχνε να βρει δικαιολογία. Και δεν είναι αναβολή και είναι ακύρωση. Αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν» αναρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ONE.

Αμήχανοι ήταν και οι Έλληνες ανταποκριτές στην Ν. Υόρκη. «Η λογική λέει ότι ο Ερντογάν θέλει να έχει στην τσέπη του μία φωτογραφία με τον Κ. Μητσοτάκη όταν θα συναντήσει τον Ντόλαλντ Τραμπ προκειμένου να δείξει ότι οι σχέσεις του με την Ελλάδα έχουν ομαλοποιηθεί και ότι μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου τα F-35. Από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στην φωτιά ότι δεν ήταν μία κίνηση υποτίμησης της Ελλάδας εκ μέρους της Τουρκίας» σχολίαζε έμπειρος συνάδελφος από την Ν. Υόρκη.