Μια γυναίκα παραλίγο να τραυματιστεί όταν ο δυνατός αέρας την «απογείωσε», την ώρα που προσπαθούσε να μπει σε σπίτι, στιγμιότυπο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και έχει γίνει viral.

Η Νταϊάν Μίλερ επισκεπτόταν την κόρη της, στη Λακαουάνα της Νέας Υόρκης. Ανέβηκε με δυσκολία τα σκαλιά του σπιτιού, αλλά την ώρα που άνοιξε την πόρτα μια ριπή δυνατού αέρα την «πέταξε» σε απόσταση λίγων μέτρων.

«Έγινε τόσο γρήγορα, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβη», δήλωσε στο WKBW. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ στον αέρα σαν χαρταετός», συμπλήρωσε. «Δεν έχω ξαναζήσει τόσο δυνατό άνεμο, για αυτό δεν περίμενα ότι θα με εκτόξευε», είπε ακόμα η γυναίκα.

{https://www.instagram.com/p/DS5kdivCiC-/}