«Μας ζητήθηκε η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, επίκειται νέα συνάντηση» είπε με νόημα ο Παύλος Μαρινάκης.

Απαντήσεις για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό One και τον Σταμάτη Ζαχαρό, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι «επίκειται η οριστικοποίηση μιας νέας συνάντησης». Και συνέχισε: Η σύσκεψη ανακοινώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα. Προηγήθηκε η συνεννόηση των δυο πλευρών ελληνικής- τουρκικής και κλείστηκε η συνάντηση για τς 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης). Ωστόσο, ζητήθηκε από την πλευρά της Τουρκίας να αλλάξει για αύριο η συνάντηση. Έτσι αναμένουμε να βρεθεί η κοινή ώρα».

Για Κυριάκο Βελόπουλο

Για τον κ. Βελόπουλο, ειπε: Ας πούμε ότι έχουμε ακύρωση της συνάντησης και μια προσχηματική αναβολή. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια καθώς άλλο αναβολή άλλο ακύρωση, πρέπει να πάρουν ένα μέρος κατά της χώρας μας και να επιτεθούν πριν καλά - καλά μάθουν τι συνέβη; Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση η κυβέρνηση; Ότι είναι μια διπλωματική ήττα της κυβέρνησης; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση, οι θέσεις μας ενοχλούν; Από τη μια μας λένε ότι δεν θα έπρεπε να συνομιλούμε με πειρατή. Εμείς λεμε συνομιλούμε και κερδίζουμε. Και ρητορικά θα σας ρωτήσω, θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει τη χώρα στο Ιόνιο στα 12νμ; Θυμάστε άλλη χώρα που να έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία; Θυμάστε άλλη χώρα που να έχει προχωρήσει στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θυμάστε άλλο Πρωθυπουργό να έχει θέσει το casus belli;».

