Αναζητείται νέα ημερομηνία για τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη συνάντηση που θα είχε απόψε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατοπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.η συνάντηση των δύο ηγετών

Η συνάντηση, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επρόκειτο να γίνει σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 ώρα Ελλάδας όπου αναμενόταν να συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα ήταν 1 + 2, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.