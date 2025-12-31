Η άρνηση οργανώσεων όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) και η ActionAid να αποκαλύψουν τα στοιχεία του προσωπικού τους σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντός 36 ωρών θα σταματήσει τη δράση δεκάδων οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα, επειδή αρνούνται να αποκαλύψουν στις ισραηλινές αρχές τα στοιχεία του προσωπικού τους.

Ο κατάλογος των ανθρωπιστικών οργανώσεων που πλήττονται από την απαγόρευση περιλαμβάνει μερικές από τις πιο γνωστές στον κόσμο, όπως η ActionAid, η International Rescue Committee και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

Η ανακοίνωση της Τρίτης από το υπουργείο Διασποράς έρχεται εν μέσω σφοδρών καταιγίδων που τις τελευταίες ημέρες κατέστρεψαν χιλιάδες σκηνές στη Γάζα, επιδεινώνοντας μια ήδη οξεία ανθρωπιστική κρίση.

Αντίδραση 10 χωρών

Οι υπουργοί Εξωτερικών δέκα χωρών εξέφρασαν «σοβαρές ανησυχίες» για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην κατεστραμμένη περιοχή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «καταστροφική».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι άμαχοι στη Γάζα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας», δήλωσαν οι υπουργοί της Βρετανίας, του Καναδά, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ισλανδίας, της Ιαπωνίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας σε κοινή δήλωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου την Τρίτη.

Η δήλωση αναφέρει ότι «1,3 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα στήριξη για στέγαση. Περισσότερο από το ήμισυ των υγειονομικών εγκαταστάσεων λειτουργούν εν μέρει και αντιμετωπίζουν έλλειψη βασικού ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών. Η πλήρης κατάρρευση των υποδομών αποχέτευσης έχει αφήσει 740.000 ανθρώπους ευάλωτους σε τοξικές πλημμύρες».

Οι υπουργοί κάλεσαν τον ΟΗΕ και τους εταίρους του να συνεχίσουν το έργο τους στη Γάζα και να αρθεί η «αδικαιολόγητη ισραηλινή απαγόρευση εισαγωγών που θεωρούνται διπλής χρήσης».

Εισαγωγές εκατοντάδων ειδών έχουν απαγορευτεί από το Ισραήλ με την αιτιολογία ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τη Χαμάς για την ανοικοδόμηση σηράγγων ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα είδη αυτά περιλαμβάνουν ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό στέγασης που είναι ζωτικής σημασίας.

Οι υπουργοί ζήτησαν επίσης το άνοιγμα των συνοριακών διαβάσεων για να αυξηθεί η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αναφέροντας ότι οι διάδρομοι για τη μεταφορά εμπορευμάτων παρέμεναν κλειστοί ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς για την ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της Ράφα, της μεγαλύτερης πύλης εισόδου που οδηγεί απευθείας στην Αίγυπτο.

«Οι γραφειοκρατικές τελωνειακές διαδικασίες και οι εκτενείς έλεγχοι προκαλούν καθυστερήσεις, ενώ τα εμπορικά φορτία επιτρέπεται να εισέρχονται πιο ελεύθερα», αναφέρεται στη δήλωση.

«Ο στόχος των 4.200 φορτηγών την εβδομάδα - συμπεριλαμβανομένων των 250 φορτηγών του ΟΗΕ την ημέρα - πρέπει να αποτελεί ελάχιστο όριο και όχι ανώτατο. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να καταργηθούν, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα ζωτικά εφόδια εισέρχονται στην τεράστια κλίμακα που απαιτείται», προσθέτει.

Ζητούν... διευθύνσεις και ονόματα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα τις οργανώσεις παροχής βοήθειας για τις νέες απαιτήσεις εγγραφής και ότι περίπου το 15% των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Γάζα δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους.

«Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και διαφάνειας θα υποστούν αναστολή των αδειών τους», δήλωσε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι εκείνες που «αρνήθηκαν να υποβάλουν κατάλογο των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε σύνδεση με την τρομοκρατία» έλαβαν επίσημη ειδοποίηση ότι οι άδειές τους θα ανακληθούν από την 1η Ιανουαρίου.

Αξιωματούχοι των ΜΚΟ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι νέες απαιτήσεις έρχονται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το προσωπικό τους.

Άλλες σημαντικές οργανώσεις των οποίων οι άδειες δεν ανανεώθηκαν περιλαμβάνουν την Care International και τμήματα μεγάλων φιλανθρωπικών οργανώσεων όπως η Oxfam και η Caritas, σύμφωνα με κατάλογο του υπουργείου. Όλες παρέχουν διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως διανομή τροφίμων, υγειονομική περίθαλψη, υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, εκπαίδευση και ψυχική υγεία.

Με πληροφορίες από Guardian