Και μάλιστα στην πράξη - Τι δείχνει η συνάντησή του με τον Νετανιάχου.

Θύελλα ξεσηκώθηκε - και κατά τη γνώμη μας σωστά - για την αμφισβήτηση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης αλλά και της Διεθνούς Αμνηστίας.

Το θέμα είναι πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης αμφισβητεί περισσότερο από τον Άδωνι ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Υγείας βλέπετε το πράττει στα λόγια, ο πρωθυπουργός στα έργα. Όπως πχ με τη συνάντησή του με τον Μπ. Νετανιάχου για τον οποίο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Το οποίο παρεμπιπτόντως η Αθήνα δεν έχει δηλώσει πως θα το εφαρμόσει.

Θέματα που σαφώς θα μας απασχολήσουν ως χώρα και ως κοινωνία το 2026 που μόλις μας ήρθε!

Β.Σκ.