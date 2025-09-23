Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ελλάδα προκρίνει τη λύση της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους στα όρια προ του 1967.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στην έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίζοντας τη «μοναδική ιδιαιτερότητα» ότι η Ελλάδα μετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, γεγονός που «προσδίδει ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα» και ενισχύει τα διεθνή ερείσματα της χώρας. Όπως είπε, στο περιθώριο πραγματοποιήθηκε «σειρά από διμερείς συναντήσεις» με υπουργούς Εξωτερικών από διαφορετικές ηπείρους.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα προεδρεύει στη Διάσκεψη για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, που «φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα και μεγάλο πολιτισμικό βάθος».

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει «εκπεφρασμένη θέση», καθώς πρωτοστατεί σε ανθρωπιστικά ζητήματα, παρέχοντας βοήθεια και φιλοξενώντας παιδιά από τη Γάζα, ενώ στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Για το θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, επισήμανε ότι «αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια προ του 1967». Όπως πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης «το ζήτημα είναι ο χρονισμός», με την Ελλάδα να θεωρεί ότι η αναγνώριση πρέπει να έρθει «στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».