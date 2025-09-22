Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ, αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα αναφορικά με το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2022 – 2023, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ειδικότερα, σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ της "ΕΦΣΥΝ", το 43% των ευρωπαϊκών προστίμων αφορά το συγκεκριμένο διάστημα, ενώ προκύπτει πληθώρα αναθέσεων και συμβάσεων με την ίδια εταιρεία. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά σε έργο που αφορούσε τον πηγαίο κώδικα του συστήματος πληρωμών των επιδοτήσεων και φέρεται να έχει πληρωθεί 4 φορές και να έχει παραληφθεί σε χρόνο ρεκόρ. Κάθε μέρα που περνά το σκάνδαλο αποκτά νέες διαστάσεις που αποκαλύπτουν το μέγεθος της γαλάζιας διαφθοράς και διαπλοκής. Όσες εξεταστικές και να κάνει η ΝΔ αποκλείοντας τους "Φραπέδες", τους "Χασάπηδες" και όλους τους κρίσιμους μάρτυρες και όσο να επιχειρεί συμψηφισμό και διάχυση των ευθυνών γυρνώντας δεκαετίες πίσω, η αλήθεια πλέον δεν κρύβεται. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ. Ας πει επιτέλους την αλήθεια στον ελληνικό λαό για τις "γαλάζιες ακρίδες" και για το τεράστιο πάρτι που έστησαν στις πλάτες των έντιμων παραγωγών της χώρας», αναφέρει η ανακοίνωση..