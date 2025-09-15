Οι απειλές Μυλωνακή προς τον τύπο δεν θα περάσουν, λέει η Νέα Αριστερά για την υπόθεση της Εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η σημερινή έναρξη της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να παρακάμψει το κεντρικό ζήτημα: την ανάγκη ποινικής διερεύνησης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Προσθέτει πως ο Γιώργος Μυλωνάκης, «φέρεται να γνώριζε για τις επισυνδέσεις πριν η υπόθεση πάει στη Δικαιοσύνη και σήμερα απειλεί δια εξωδίκου δημοσιογράφους της εφημεριδας Documento που αποκάλυψαν το θέμα. Η ομολογία του πρώην υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστου Μπουκώρου, ότι είχε ενημερωθεί ήδη από τον Ιούνιο του 2024 - ένα χρόνο πριν διαβιβαστεί η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή - για παρακολούθηση συνομιλίας του από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ., συνιστά ευθεία παραβίαση του απορρήτου και της μυστικότητας της προδικασίας. Και αυτή η ενημέρωση, σύμφωνα με την ίδια παραδοχή, προήλθε από το Μέγαρο Μαξίμου».

Η Νέα Αριστερά αναφέρει πως η «προνομιακή αυτή ροή πληροφόρησης δεν αποτελεί απλώς ηθικό ή πολιτικό ατόπημα. Δημιουργεί σοβαρότατες ενδείξεις για ποινικές ευθύνες. Ειδικά όταν πρόκειται για τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, που φαίνεται να αξιοποίησε θεσμικές δομές του κράτους για να ενημερώσει εκλεκτούς «γαλάζιους» αξιωματούχους εν κρυπτώ».

Η Νέα Αριστερά κλείνει την ανακοίνωσή της ζητώντας «την άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη στην Εξεταστική και την πλήρη ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Οποιαδήποτε απόπειρα συγκάλυψης θα επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος ως εργαλείο πελατειακής προστασίας και ασυλίας».