Οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι πάντα ενδιαφέρουσες και προκαλούν δημόσιες συζητήσεις όπως αναλογεί σε έναν ηγέτη με διεθνές κύρος και εμβέλεια, σχολίασε η Όλγα Γεροβασίλη.

«Για τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει επιστροφή όσα μέτρα και να ανακοινώσουν. Η φθορά τους είναι μη αναστρέψιμη», ανέφερε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στο Kontra.

Αναλυτικά η συνέντευξή της στον Θανάση Λυρτσογιάννη:

Πώς θα χαρακτηρίζατε τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ; Με άριστα το 10 πόσο θα τα βαθμολογούσατε;

Δεν απαξιώνω κανένα μέτρο που μπορεί να προσφέρει έστω και μια μικρή ανακούφιση σε κάποιους συμπολίτες μας. Η πραγματικότητα όμως είναι, ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και η όποια ενίσχυση των εισοδημάτων είναι ελάχιστη σε σχέση με την ανεξέλεγκτη ακρίβεια επί πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Σε μια περίοδο που η ακρίβεια στα βασικά αγαθά, στην ενέργεια και στη στέγη έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση διατηρεί ανέπαφο το πλαίσιο που γεννά τα προβλήματα: την ασυδοσία των καρτέλ και τη διαρκή μεταφορά πλούτου από τους πολλούς στους λίγους.

Οι περισσότεροι συμπολίτες μας και ιδίως οι πιο αδύναμοι οικονομικά δεν θα δουν διαφορά από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, όσο η κυβέρνηση επιμένει στην ίδια λογική των θηριωδών πλεονασμάτων και των υψηλών συντελεστών έμμεσων φόρων.

Για να βαθμολογήσω με ακρίβεια τα μέτρα, πρέπει να δω τον τρόπο που θα εισαχθούν προς ψήφιση καθώς ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σίγουρα πάντως παίρνουν κάτω από τη βάση...

Εκτιμάτε ότι θα μπορέσει να ανακάμψει η Νέα Δημοκρατία με αυτά τα μέτρα ή μήπως τυχόν αποτυχία θα οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προκηρύξει πρόωρες εκλογές;

Η φθορά της κυβέρνησης είναι ραγδαία και δεν αφορά μια συγκυρία αλλά την ίδια την ουσία και τις επαναλαμβανόμενες πρακτικές της πολιτικής της: τις ανισότητες, τη διαφθορά, την υποβάθμιση των θεσμών, την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους.

Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και προοπτική. Δεν γνωρίζω πότε θα κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός διατηρεί πάντα το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού. Όποτε και να το επιχειρήσει όμως, θα βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Η κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι κάθε μέρα που παραμένει αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία κάνει ζημιά στη χώρα. Για τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει επιστροφή όσα μέτρα και να ανακοινώσουν. Η φθορά τους είναι μη αναστρέψιμη.

Ποιος είναι ο κεντρικός πυρήνας των μέτρων που εξήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελλος στη Θεσσαλονίκη και ποιος ο στόχος τους;

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

Βασικοί άξονες είναι η προστασία του εισοδήματος και η καταπολέμηση της ακρίβειας, η δίκαιη ανάπτυξη με μείωση των ανισοτήτων και ενίσχυση της περιφέρειας, η στήριξη του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων αγαθών, η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και των θεσμών στη χώρα, η διεθνής αναβάθμιση της χώρας μέσω μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.

Ο στόχος είναι σαφής: να δημιουργηθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης, που θα αποκαταστήσει την ελπίδα και την προοπτική στη χώρα. Για μια προοδευτική Ελλάδα, για μια κοινωνία, όπου όλες και όλοι θα μπορούν να δημιουργούν, να προοδεύουν, να ζουν με αξιοπρέπεια.

Πώς κρίνετε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη; Ορισμένοι έκαναν λόγο για ηγετική εμφάνιση. Εσείς τι λέτε;

Οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι πάντα ενδιαφέρουσες και προκαλούν δημόσιες συζητήσεις όπως αναλογεί σε έναν ηγέτη με διεθνές κύρος και εμβέλεια.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της ομιλίας του, το θεωρώ απολύτως εύστοχο, με ξεκάθαρα μηνύματα για το μέλλον της χώρας. Μια χώρα με υγιή οικονομία, σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συνοχή, εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος. Για μια κοινωνία που θα ζει και θα δημιουργεί με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Όταν (επισημαίνω ότι λέω όταν και όχι αν) ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ των συνεργασιών, θα συνεργαστεί μαζί του;

Δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί υποθετικών σεναρίων.

Αυτό που είναι το κρίσιμο είναι να υπάρξει η δυναμική και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για αλλαγή κυβέρνησης.

Υπάρχει άλλος δρόμος από τη σημερινή πορεία παρακμής που μας έχει οδηγήσει η κυβέρνηση της ΝΔ. Το έχουμε αποδείξει και στη διάρκεια της διακυβέρνησής μας ότι υπάρχει ο δρόμος της προόδου, της δίκαιης ανάπτυξης, της εντιμότητας.

Χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και αξιακό μοντέλο και προσωπικά γι΄ αυτό θα αγωνιστώ.

Είναι ριζοσπαστική ή μήπως επικίνδυνη η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την εξωτερική πολιτική με επικίνδυνη ελαφρότητα. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι εξαιρετικά σύνθετες και απαιτούν στρατηγική, συνέπεια και πολυδιάστατη διπλωματία. Δυστυχώς, βλέπουμε μια κυβέρνηση που πότε καταφεύγει σε εθνικιστική ρητορική για εσωτερική κατανάλωση και πότε κάνει υποχωρήσεις χωρίς εγγυήσεις, προκειμένου να εμφανίσει βραχυπρόθεσμες επιτυχίες. Αυτό δεν είναι ριζοσπαστική πολιτική. Είναι μια πολιτική που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ πρεσβεύει μια εξωτερική πολιτική ενεργητική, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στη διπλωματία, στις πολυμερείς συνεργασίες και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση και θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη η νέα δικογραφία. Υπάρχει περίπτωση κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να την αξιοποιήσει και να γίνει απειλητικό για τη ΝΔ;

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Αποτελεί ακτινογραφία των πρακτικών αυτής της κυβέρνησης: πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, αδιαφάνεια, απροκάλυπτη προσπάθεια ψηφοθηρίας. Αντίστοιχα φαινόμενα ζήσαμε σε πολλούς τομείς: από τις απευθείας αναθέσεις, μέχρι τις παρακολουθήσεις και τα Τέμπη.

Η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η συνέχιση της πολιτικής της ΝΔ σημαίνει εμβάθυνση των ανισοτήτων, περαιτέρω διάβρωση των θεσμών και αδιέξοδο για τη νέα γενιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια κοινωνία δίκαιη, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με ανάπτυξη που μοιράζεται ισότιμα και με θεσμούς που λειτουργούν για τον πολίτη.

Σε τελική ανάλυση δεν είναι απλώς μια μάχη της κυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ή τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι μάχη για το αύριο της χώρας. Η μάχη αυτή δεν είναι εύκολη, αλλά είναι αναγκαία. Και θα τη δώσουμε με σοβαρότητα, ενότητα και πίστη στην κρίση των πολιτών.