Η «Ομάδα Αλήθειας» πάει τον Μητσοτάκη στο... Γράμμο

Η ιστορική αναδρομή ξεκινά από το ΚΚΕ στις αρχές του 20ού αιώνα, περνά από τον εμφύλιο, και φθάνει μέχρι και την «προδοσία» της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σε ένα βίντεο διάρκειας 5:35 λεπτών υπό τον τίτλο «Τα μεγαλύτερα εγκλήματα της Αριστεράς στην Ελλάδα» ο επικοινωνιακός βραχίονας της Νέας Δημοκρατίας, ευρύτερα γνωστός ως «Ομάδα Αλήθειας», επιχειρεί να συμπυκνώσει σχεδόν το σύνολο του κατά καιρούς διατυπωθέντος ιστορικού αναθεωρητισμού.

Οι ιθύνοντες της Ομάδας Αλήθειας στο βίντεό τους ανασύρουν όποια αντιδραστική εμφυλιοπολεμική κατηγορία έχει διατυπωθεί, με κοινό παρανομαστή πως η Αριστερά και οι ιδεολογικοί τους αντίπαλοι είναι μειωμένης εθνικής συνείδησης, λειτουργούν ως προδότες, πράκτορες ξένων δυνάμεων κοκ.

Η ιστορική αναδρομή ξεκινά από το ΚΚΕ στις αρχές του 20ού αιώνα, περνά από τον εμφύλιο, και φθάνει μέχρι και την «προδοσία» της Συμφωνίας των Πρεσπών, κατηγορία που είχε διατυπώσει τότε η Χρυσή Αυγή και είχαν ενστερνιστεί με διαφορετικά «ντεσιμπέλ» και πολλοί στη ΝΔ τότε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ επιτηδευμένα στο αφήγημά της εμπλέκει με τα πολιτικά κόμματα της Αριστεράς και την τρομοκρατική οργάνωση της 17Ν.

Ασχέτως εάν η Ομάδα Αλήθειας (και οι εντολείς της;) επιχειρούν να επιβάλουν «γραμμή» και βαθιές ιδεολογικές περιχαρακώσεις στη ΝΔ που θέλει να εμφανίζει ως αλα καρτ κεντροδεξιά προοδευτική πολιτική δύναμη ο κ. Μητσοτάκης ή αν ακολουθούν κεντρική γραμμή για υπερσυντηρική στροφή λόγω συγκυρίας και δημοσκοπικής καθίζυσης, το παραγόμενο αποτέλεσμα με στόχο την ενοχοποίηση κάθε προοδευτικής άποψης είναι αναθεωρητικό, αποκρουστικό, εμφυλιοπολεμικό και βαθιά διχαστικό.

Το timing της δολοφονίας Κερκ

Περισσότερο από όλα, αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω βίντεο δεν αναρτήθηκε σε κενό πολιτικό χρόνο, αλλά ανήμερα της στυγερής δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ που έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινότητα.

Η δολοφονία του γνωστού ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ και οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που αυτή έχει προκαλέσει, τόσο στις τάξεις των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ όσο και σε αυτές των επικριτών του, αποτελούν θρυαλλίδα ακραίας πολιτικής όξυνσης στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και επί της ουσίας «εξάγουν» την κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο με όρους βαθιάς ιδεολογικής σύγκρουσης υπερσυντηρητικών/ακροδεξιών με την αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις. Κάτι που έχουμε δει να γίνεται από τις πρώτες ημέρες προεδρίας Τραμπ, με ωμές παρεμβάσεις ακόμα και στις εκλογικές διαδικασίες τρίτων χωρών και προώθηση τραμπικών πολιτικών δυνάμεων.

Η επιχείρηση εργαλειοποίησης μίας στυγερής δολοφονίας και συμβολοποίησης του θύματος με όρους βαθιών ιδεολογικών τομών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Φάνηκε τόσο από τη χθεσινή στάση του Μπαρντελά και σύσσωμης της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς που μιλά για υποκίνηση βίας από την αριστερά, όσο και από τις εν Ελλάδι τοποθετήσεις ακόμα και υπουργών της ΝΔ τις τελευταίες δύο ημέρες.

Με δεδομένο πως στην εκδήλωση επίδειξης δύναμης αλλά και «κανονικοποίησης» της Ομάδας Αλήθειας, μετά την αποκάλυψη για τους χρηματοδότες της, έδωσε το παρόν η μισή Νέα Δημοκρατία και το μισό υπουργικό συμβούλιο, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να τοποθετηθεί επί του θέματος ο κ. Μητσοτάκης που πρόσφατα δήλωνε πως «η Ομάδα Αλήθειας είναι μια κεντροδεξιά φωνή που λέει τα πράγματα σταράτα».

Εξίσου ενδιαφέρον θα έχει να τοποθετηθούν και τα δεκάδες προερχόμενα από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου και της ΝΔ.

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/omadaalithias/status/1965819103459029310}