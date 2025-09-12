Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Η «Ομάδα Αλήθειας» πάει τον Μητσοτάκη στο... Γράμμο

Η «Ομάδα Αλήθειας» πάει τον Μητσοτάκη στο... Γράμμο
Η ιστορική αναδρομή ξεκινά από το ΚΚΕ στις αρχές του 20ού αιώνα, περνά από τον εμφύλιο, και φθάνει μέχρι και την «προδοσία» της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σε ένα βίντεο διάρκειας 5:35 λεπτών υπό τον τίτλο «Τα μεγαλύτερα εγκλήματα της Αριστεράς στην Ελλάδα» ο επικοινωνιακός βραχίονας της Νέας Δημοκρατίας, ευρύτερα γνωστός ως «Ομάδα Αλήθειας», επιχειρεί να συμπυκνώσει σχεδόν το σύνολο του κατά καιρούς διατυπωθέντος ιστορικού αναθεωρητισμού.

Οι ιθύνοντες της Ομάδας Αλήθειας στο βίντεό τους ανασύρουν όποια αντιδραστική εμφυλιοπολεμική κατηγορία έχει διατυπωθεί, με κοινό παρανομαστή πως η Αριστερά και οι ιδεολογικοί τους αντίπαλοι είναι μειωμένης εθνικής συνείδησης, λειτουργούν ως προδότες, πράκτορες ξένων δυνάμεων κοκ.

Η ιστορική αναδρομή ξεκινά από το ΚΚΕ στις αρχές του 20ού αιώνα, περνά από τον εμφύλιο, και φθάνει μέχρι και την «προδοσία» της Συμφωνίας των Πρεσπών, κατηγορία που είχε διατυπώσει τότε η Χρυσή Αυγή και είχαν ενστερνιστεί με διαφορετικά «ντεσιμπέλ» και πολλοί στη ΝΔ τότε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ επιτηδευμένα στο αφήγημά της εμπλέκει με τα πολιτικά κόμματα της Αριστεράς και την τρομοκρατική οργάνωση της 17Ν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΝΥΤ: Οι αμερικανικές αρχές κατέστρεψαν μεγάλο απόθεμα αντισυλληπτικών

ΝΥΤ: Οι αμερικανικές αρχές κατέστρεψαν μεγάλο απόθεμα αντισυλληπτικών

Διεθνή
Μονή Σινά: Παραιτήθηκε από τη θέση του ηγουμένου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε από τη θέση του ηγουμένου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Διεθνή

Ασχέτως εάν η Ομάδα Αλήθειας (και οι εντολείς της;) επιχειρούν να επιβάλουν «γραμμή» και βαθιές ιδεολογικές περιχαρακώσεις στη ΝΔ που θέλει να εμφανίζει ως αλα καρτ κεντροδεξιά προοδευτική πολιτική δύναμη ο κ. Μητσοτάκης ή αν ακολουθούν κεντρική γραμμή για υπερσυντηρική στροφή λόγω συγκυρίας και δημοσκοπικής καθίζυσης, το παραγόμενο αποτέλεσμα με στόχο την ενοχοποίηση κάθε προοδευτικής άποψης είναι αναθεωρητικό, αποκρουστικό, εμφυλιοπολεμικό και βαθιά διχαστικό.

Το timing της δολοφονίας Κερκ

Περισσότερο από όλα, αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω βίντεο δεν αναρτήθηκε σε κενό πολιτικό χρόνο, αλλά ανήμερα της στυγερής δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ που έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινότητα.

Η δολοφονία του γνωστού ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ και οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που αυτή έχει προκαλέσει, τόσο στις τάξεις των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ όσο και σε αυτές των επικριτών του, αποτελούν θρυαλλίδα ακραίας πολιτικής όξυνσης στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και επί της ουσίας «εξάγουν» την κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο με όρους βαθιάς ιδεολογικής σύγκρουσης υπερσυντηρητικών/ακροδεξιών με την αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις. Κάτι που έχουμε δει να γίνεται από τις πρώτες ημέρες προεδρίας Τραμπ, με ωμές παρεμβάσεις ακόμα και στις εκλογικές διαδικασίες τρίτων χωρών και προώθηση τραμπικών πολιτικών δυνάμεων.

Η επιχείρηση εργαλειοποίησης μίας στυγερής δολοφονίας και συμβολοποίησης του θύματος με όρους βαθιών ιδεολογικών τομών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Φάνηκε τόσο από τη χθεσινή στάση του Μπαρντελά και σύσσωμης της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς που μιλά για υποκίνηση βίας από την αριστερά, όσο και από τις εν Ελλάδι τοποθετήσεις ακόμα και υπουργών της ΝΔ τις τελευταίες δύο ημέρες.

Με δεδομένο πως στην εκδήλωση επίδειξης δύναμης αλλά και «κανονικοποίησης» της Ομάδας Αλήθειας, μετά την αποκάλυψη για τους χρηματοδότες της, έδωσε το παρόν η μισή Νέα Δημοκρατία και το μισό υπουργικό συμβούλιο, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να τοποθετηθεί επί του θέματος ο κ. Μητσοτάκης που πρόσφατα δήλωνε πως «η Ομάδα Αλήθειας είναι μια κεντροδεξιά φωνή που λέει τα πράγματα σταράτα».

Εξίσου ενδιαφέρον θα έχει να τοποθετηθούν και τα δεκάδες προερχόμενα από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου και της ΝΔ.

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/omadaalithias/status/1965819103459029310}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Οικονομία
Έρχονται δύο νέα πακέτα με παροχές - Θορυβημένη η κυβέρνηση από τη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις

Έρχονται δύο νέα πακέτα με παροχές - Θορυβημένη η κυβέρνηση από τη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις

Πολιτική
Μητσοτάκης σε εμίρη του Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας

Μητσοτάκης σε εμίρη του Κατάρ: Ανεπίτρεπτη η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας

Πολιτική
Τρεις στους 5 αποδοκιμάζουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Τρεις στους 5 αποδοκιμάζουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Επιχειρήσεις

NETWORK

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της ένωσης GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

Ο ΑΔΜΗΕ μέλος της ένωσης GO15 των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Σύρου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλε-θρομβόλυση σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Νοσοκομείο Σύρου: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλε-θρομβόλυση σε ασθενή με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

healthstat.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Οι υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις

healthstat.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Πρόγραμμα Απόλλων: 100 εκατομμύρια χαμένα – το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών

Μ. Ζαμπάρας: Πρόγραμμα Απόλλων: 100 εκατομμύρια χαμένα – το Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται ταμείο απωλειών

ienergeia.gr
Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

Διαβήτης τύπου 2: Για ποιο λόγο έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά στα παιδιά

healthstat.gr
SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

SEAJETS: Δίπλα στους κατοίκους των νησιών Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στην Αλόννησο

healthstat.gr