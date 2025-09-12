Games
ΝΥΤ: Οι αμερικανικές αρχές κατέστρεψαν μεγάλο απόθεμα αντισυλληπτικών

ΝΥΤ: Οι αμερικανικές αρχές κατέστρεψαν μεγάλο απόθεμα αντισυλληπτικών Φωτογραφία: Annie Risemberg/AP
Αντισυλληπτικά χάπια, κολπικά σπιράλ και άλλα εμφυτεύματα καταστράφηκαν σε άγνωστη τοποθεσία κατόπιν διαταγής της κυβέρνησης Τραμπ.

Ένα απόθεμα αντισυλληπτικών αξίας σχεδόν 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προοριζόταν για αναπτυσσόμενες χώρες, καταστράφηκε από την αμερικανική Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID), σύμφωνα με τους New York Times.

Αντισυλληπτικά χάπια, κολπικά σπιράλ και άλλα εμφυτεύματα καταστράφηκαν σε άγνωστη τοποθεσία κατόπιν διαταγής της κυβέρνησης Τραμπ. Βρίσκονταν εδώ και μήνες σε αποθήκη στο Βέλγιο.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται σήμερα τη σχετική ανακοίνωση ενός αξιωματούχου της USAID, ενός οργανισμού ο οποίος έχει πλέον ενσωματωθεί στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύεται να προστατεύσει τη ζωή των παιδιών που πρόκειται να γεννηθούν σ' ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση, συγχέοντας προφανώς την αντισύλληψη με την άμβλωση. «Η κυβέρνηση δεν θα παρέχει πλέον αντισυλληπτικά άμβλωσης υπό την κάλυψη της ξένης βοήθειας».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειώσει σημαντικά τη διεθνή αρωγή που προσφέρουν, ιδιαίτερα με την κατάργηση τον Ιούλιο βοήθειας περίπου 9 δισεκ. δολαρίων που προοριζόταν κυρίως για το εξωτερικό.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε επίσης χιλιάδες εργαζομένους της USAID και κατάργησε σειρά προγραμμάτων που ευνοούσαν τον οικογενειακό προγραμματισμό ή τις αμβλώσεις.

Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση σταμάτησε επίσης να χορηγεί οποιαδήποτε βοήθεια, άμεσα ή έμμεσα, σε ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που προβαίνουν σε αμβλώσεις ή προωθούν ενεργά την εθελούσια διακοπή της κύησης ως μέθοδο οικογενειακου προγραμματισμού.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι βασίζονται σε επίσημα έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών και της USAID, οργανώσεις «είχαν προτείνει να αγοράσουν ή να δεχθούν δωρεά αντισυλληπτικών. Η κυβέρνηση δεν θα είχε κανένα κόστος και θα μπορούσε μάλιστα να ανακτήσει δημόσια κεφάλαια».

Όμως η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην καταστροφή των προϊόντων, μια επιχείρηση το κόστος της οποίας υπολογίζεται σε 167.000 δολάρια.

Η καταστροφή των αποθεμάτων είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο.

«Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης (...) είναι μια πράξη εσκεμμένα ανεύθυνη και βλαπτική για τις γυναίκες και τα κορίτσια ολόκληρου του κόσμου», είχε αντιδράσει τότε σε ανακοίνωσή της η MSF USA, το αμερικανικό παράρτημα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Την Τρίτη, ευρωβουλευτές είχαν καλέσει την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επέμβει «κατεπειγόντως» για να μπλοκάρει την επιχείρηση. «Μια τέτοια καταστροφή θα ήταν απαράδεκτη για υγειονομικούς, δεοντολογικούς και πολιτικούς λόγους», υποστήριζαν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι προέρχονταν από τους Πράσινους, την αριστερά και το κέντρο.

Ενδεχόμενη αδράνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ' αυτό το ζήτημα «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή αξιοπιστία της», προειδοποιούσαν επίσης.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

