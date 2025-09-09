Αλέξης Τσίπρας: «Τι έχει να πει το Μαξίμου για τους δείκτες ντροπής της χώρας;»

«Η Ελλάδα 25η στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και 26η σε αγοραστική δύναμη» τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργάνωσε ο Economist εστιάζοντας μεταξύ άλλων στους «δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης» που μετατρέπονται σε «δείκτες ντροπής» για τη χώρα, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Με σημερινή του ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να αναδημοσιεύσει το κομμάτι της ομιλίας του που αναφέρει ότι η χώρα « βρίσκεται στην 24η θέση στους 27 της Ε.Ε. στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου, στην 25η στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, και στην 26η σε όρους αγοραστικής δύναμης.»

«Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά; Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;» διερωτήθηκε από το βήμα του συνεδρίου του Economist.

Κλείνοντας, κάλεσε σε έναν σοβαρό και ουσιαστικό διάλογο την κυβέρνησης για το πώς η πραγματικότητα αυτή μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, «χωρίς ανοησίες και ακρότητες», όπως είπε χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1901542297445523&rdid=3E1uh9j5is41XDrG}