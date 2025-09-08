Games
ΣΥΡΙΖΑ για το «δεν γνώριζα» του Μητσοτάκη: «Είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση» - Η απάντηση της Κομισιόν

Στην απάντησή του ο αρμόδιος επίτροπος αναφέρει ότι «η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει τις δύο οδηγίες εντός της προθεσμίας που έληξε στις 31-12-24, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επί παραβάσει και ότι η Ελλάδα έχει δύο μήνες να απαντήσει, προθεσμία μετά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων».

«Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ αρνήθηκε ότι γνωρίζει οτιδήποτε για την παραβίαση από την κυβέρνησή του της μεταφοράς δύο Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά είδη και το ειδικό καθεστώς για μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας ισχυρίστηκε πως αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας για την μη ενσωμάτωση των Οδηγιών», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ας τον ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις καθώς -για κακή του τύχη- λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο αρμόδιος Επίτροπος Hoekstra απάντησε σε σχετική Ερώτηση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», σημειώνεται στην ανακοίνωση και παρατίθενται τα εξής στοιχεία:

-Στις 31 Ιανουάριου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και έκτοτε δεν πήρε καμία απάντηση.

-Στις 16 Ιουλίου 2025 η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε Ερώτηση προς την Κομισιόν για το επίμαχο ζήτημα.

-Στις 17 Ιουλίου 2025 η Κομισιόν απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη περνώντας στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

-Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 ο αρμόδιος Επίτροπος Wopke Hoekstra κοινοποίησε στους Ευρωβουλευτές την απάντησή του εκ μέρους της Κομισιόν».

«Όμως πέρα από την άρνηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει την Οδηγία και τις υπεκφυγές του πρωθυπουργού, ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πολιτική βούληση να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές για πολύ βασικά είδη όπως διατροφή, φάρμακα, μεταφορές, κοινωνική στέγη, να μειώσει κατά 30% τη φορολογία στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και να εφαρμόσει ευνοϊκές ρυθμίσεις και απαλλαγή ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «ενώ η ΕΕ νομοθετεί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, η ΝΔ όχι απλώς αρνείται να μεταφέρει τις σχετικές Οδηγίες αλλά αρνείται να ανακουφίσει τους πολίτες, τις μικρές επιχειρήσεις και τις απομακρυσμένες περιοχές».

«Και ας λέει ότι "δεν γνωρίζει το θέμα"...», καταλήγει και παραθέτει ολόκληρη την απάντηση του Επιτρόπου κ. Hoekstra στην Ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην έγκαιρη και ορθή μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ.

Λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν είχε μεταφέρει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 τις διατάξεις: (i) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020[1] και (ii) της οδηγίας (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2022[2], η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία παράβασης[3] κατά της Ελλάδας.

Η Επιτροπή απέστειλε τις επιστολές επίσημης ειδοποίησης στις 31 Ιανουαρίου 2025. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν απάντησε στις επιστολές επίσημης ειδοποίησης, η Επιτροπή αποφάσισε στις 17 Ιουλίου 2025 να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα για τη μη μεταφορά των δύο οδηγιών[4].

Η Ελλάδα έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει στις αιτιολογημένες γνώμες και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

[1] Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις.

[2] Οδηγία (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2020/285 όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας.

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_25_273.

[4] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_25_1628».

Αναλυτικά, η ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στις 16 Ιουλίου 2025:

«Στις 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή απέστειλε επιστολές επίσημης ειδοποίησης στην ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη μη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2022/542 και της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285. Η οδηγία (ΕΕ) 2022/542[2] επιτρέπει στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων: α) να καθορίζουν ιδιαίτερα μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ (ακόμη χαμηλότερους από 5%) και απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για βασικά είδη διατροφής, ιατρικά προϊόντα, μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, κατασκευή και παροχή στέγης στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής κ.λπ. και β) να μειώσουν τον ΦΠΑ κατά 30% σε συγκεκριμένες περιοχές του εδάφους τους (για την Ελλάδα, στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, καθώς και στα νησιά Θάσου, Βόρειων Σποράδων, Σαμοθράκης και Σκύρου).

Η οδηγία (ΕΕ) 2020/285 προβλέπει απλουστευμένους κανόνες ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει μεταφέρει τις ανωτέρω οδηγίες (προθεσμία μεταφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2024) και η προθεσμία δύο μηνών για την παροχή εξηγήσεων έχει λήξει, καλείται η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Έχει απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση, παρέχοντας σαφείς εξηγήσεις για την καθυστέρηση στη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο;

2. Εάν ναι, θεωρεί η Επιτροπή τις απαντήσεις ικανοποιητικές και περιλαμβάνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο;

3. Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των ανωτέρω οδηγιών στο εθνικό δίκαιο;».

