Η απάντηση Μητσοτάκη στους δελφίνους της ΝΔ, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τον Αλέξη Τσίπρα

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε τις παροχές ύψους 1,7 δις για να ξαναπιάσει το νήμα με τη κοινωνία προκειμένου να αντιστρέψει το βαρύ δημοσκοπικό κλίμα.

Να ανακόψει την εκλογική αιμορραγία της Ν.Δ., να... κόψει την όρεξη στους δελφίνους της Ν.Δ. και να ενοχοποιήσει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα επεδίωξε ο Κ. Μητσοτάκης το τριήμερο της ΔΕΘ.

Όλα τα παραπάνω με έναν στόχο:

Να μην αμφισβητηθεί. Και αν αμφισβητηθεί να έχει στρώσει το χαλί της «αποσταθεροποίησης» στα μάτια της κοινής γνώμης.

Προσπάθεια εξουδετέρωσης Καραμανλή - Σαμαρά

Γι’ αυτό επιχείρησε να εξουδετερώσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά. Με το επιχείρημα ότι ένα νέο κόμμα που θα προέρχεται από τα σπλάχνα της Ν.Δ. θα αποδυναμώσει την μόνη σταθερή πολιτική δύναμη στη χώρα.

Ταύτισε τον Τσίπρα με «συμφέροντα»

Γι’ αυτό επιχείρησε να αποδυναμώσει τον Αλέξη Τσίπρα αφού τον ταύτισε με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. «Το rebranding έχει χρυσούς χορηγούς» είπε.

Διέψευσε τα «δαχτυλίδια» διαδοχής

Γι’ αυτό ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να δώσει «δαχτυλίδι» διαδοχής ή να παραδώσει την πρωθυπουργία εν κινήσει...

Γι’ αυτό και επέλεξε χαμηλούς τόνους όταν είπε ότι θέλει να διεκδικήσει και 3η τετραετία. «Δεν με πήραν τα χρόνια αλλά δεν έχω και ψύχωση με τη θέση» είπε ο Κ. Μητσοτάκης γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον το 41% των εκλογών του 2023 που θα του επέτρεπε να απαιτήσει και 3η θητεία και αυτοδυναμία.

Το στοίχημα της ανάκαμψης

Έτσι η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι πολίτες είχαν ανοικτά αυτιά – λόγω παροχών- για να περάσει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε τέλμα αλλά ότι αντίθετα έχει τις δυνάμεις και το όραμα να διεκδικήσει και άλλη τετραετία.

Άνοιγμα στο κέντρο μέσω συναινέσεων

Ως «γέφυρα» χρησιμοποίησε μία σειρά από μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα του 2027 -με εμβληματικότερη την καθιέρωση Εθνικού απολυτηρίου – και έτεινε χέρι συναίνεσης κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι ο Κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ξανατοποθετηθεί στο κέντρο έτσι ώστε αν ο Ν. Ανδρουλάκης αρνηθεί τη συναίνεση να προσβλέπει στην επανασυσπείρωση των κεντρώων ψηφοφόρων.

Έλλειψε η αυτοκριτική

Τι έλειψε από το restart που επεδίωξε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη;

Η βαθιά αυτοκριτική για τα πεπραγμένα των δύο τελευταίων ετών τόσο από την ομιλία όσο και από την συνέντευξη Τύπου της Κυριακής.

Ο Κ. Μητσοτάκης προσέδωσε στις κυβερνητικές αστοχίες στα λάθη πολιτικής και στα σκάνδαλα χαρακτήρα μίας αχρείαστης παρένθεσης.

Παρένθεση που επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση να αφήσει πίσω της με τη φράση «το θέμα είναι να μην κάνεις το ίδιο λάθος δυο φορές».

Περασμένα – ξεχασμένα ;

Φυσικά όλοι στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι οι πολίτες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σαν παρένθεση τη ζωή τους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια. Και ότι δεν πείθονται εύκολα από την ειδυλλιακή υπόσχεση ότι από αύριο θα σταματήσουν τα λάθη.

«Δύσκολο το restart» λένε γαλάζιοι βουλευτές

«Η προηγούμενη διετία έχει καταγραφεί στη συνείδηση της κοινής γνώμης και η πολυπόθητη ανάκαμψη της Ν.Δ. αποδεικνύεται στην πράξη πολύ πιο περίπλοκη υπόθεση από όσο θέλουν να πιστεύουν κάποιοι στο κυβερνητικό επιτελείο».

Σε αυτήν την διαπίστωση κατέληξαν και πολλά έμπειρα κομματικά στελέχη και βουλευτές της Ν.Δ στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ομιλία και την συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού.

«Τα μέτρα είναι καλά αλλά δεν αρκούν για να κερδίσεις εκλογές για 3η φορά. Χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής , πολιτικών και συμπεριφορών» έλεγαν χαρακτηριστικά.