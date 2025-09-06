Games
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2025: Μοίρασε φοροαπαλλαγές, ψάχνοντας για «οξυγόνο» σε κόμμα και εκλογές

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2025: Μοίρασε φοροαπαλλαγές, ψάχνοντας για «οξυγόνο» σε κόμμα και εκλογές Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Το κόμμα και στο βάθος οι... εκλογές. Ο διπλός στόχος Μητσοτάκη με τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

«Πολιτικό οξυγόνο» με όχημα τα 1,7 δισ. σε φοροαπαλλαγές αναζητά ο πρωθυπουργός καθώς η κυβέρνηση μπαίνει αργά ή γρήγορα σε τροχιά εκλογών.

Ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε με το πακέτο παροχών που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ να αντιστρέψει το βαρύ δημοσκοπικό κλίμα, να περάσει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν έχει τελματώσει και να δημιουργήσει «γέφυρες» για ένα νέο αφήγημα που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει 3η τετραετία.

Να ξαναπιάσει το νήμα με την δυσαρεστημένη κοινωνία

Με τη φράση «η κυβέρνηση επιστρέφει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις» το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει delete στα αρνητικά της δεύτερης τετραετίας και να ξαναπιάσει το νήμα με τους πολίτες εκεί που το άφησε στην πρώτη τετραετία. Όταν πολλοί ήλπιζαν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα φέρει φρέσκο πολιτικό αέρα και θα λύσει προβλήματα.…

Περιορισμένη Αυτοκριτική

Η αυτοκριτική για τα λάθη τις παραλείψεις και τα σκάνδαλα δεν έλειψε αλλά ήταν εμφανώς περιορισμένη. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να κάνει skip (να προσπεράσει) τις «μαύρες» σελίδες της κυβέρνησης με μία φράση «Καλύτερα να έχει μία κυβέρνηση που κάνει λάθη από μία λάθος κυβέρνηση».

Η αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επιδεικτικά σύντομη. Με μόνο απολογητικό στοιχείο ότι ούτε η Ν.Δ. δεν «ξερίζωσε το πρόβλημα» ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εντυπωθεί στην κοινή γνώμη ότι έστω και εκ των υστέρων η κυβέρνηση το λύνει. Επικαλέσθηκε μάλιστα τα 22 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκαν μέχρι τώρα σε μαϊμού – αγρότες. Χρήματα πολύ λίγα φυσικά σε σχέση με το σύνολο της απάτης.

mitsotakis_dethnew2_f4618.jpg

Στόχος η δεξιά και το κέντρο

Με αναφορές στον «εθνάρχη» Κ. Καραμανλή αλλά και τον Ελ. Βενιζέλο, ο Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να απευθυνθεί στο δυσαρεστημένο εκλογικό κοινό τόσο στα δεξιά της Ν.Δ. όσο και στο κέντρο. Και όσο κι αν ξόρκισε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» το περιέγραψε. Με όχημα το διεθνές ρευστό περιβάλλον και τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός πρόταξε το «άυλο κεφάλαιο της Ελλάδας να διατηρεί το προνόμιο της πολιτικής σταθερότητας».

Πλώρη για 3η τετραετία με ανοίγματα και μεταρρυθμίσεις

Στην προσπάθεια να δοθεί η εντύπωση πως η κυβέρνηση έχει προοπτική κι άλλης τετραετίας ο Κ. Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι τέσσερις μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα αυτής της τετραετίας καλώντας την αντιπολίτευση σε διάλογο: Την θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου, την μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ, τον νέο ενεργειακό χάρτη και την αναμόρφωση στις πολεοδομίες οι οποίες πλέον θα περάσουν στην κεντρική κυβέρνηση.

Επίτηδες, ο Κ. Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα αλλά στην επάνοδο του λαϊκισμού αφού την τελευταία στιγμή κρίθηκε σκόπιμο να υποβαθμιστεί η προσπάθεια του να επανέλθει στο προσκήνιο με νέο κόμμα.

Η ομιλία Μητσοτάκη

{https://www.youtube.com/watch?v=L5jFI8dMg74&t}

