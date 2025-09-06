Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων Φωτογραφία: Eurokinissi
Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ θα μειωθεί, από 24%, στο 17%.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ότι μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα ακριτικά νησιά που έχουν κάτω από 20.000 κατοίκους.

Η απόφαση αυτή αφορά τα βασικά ποσοστά του φόρου προστιθέμενης αξίας και σημαίνει ότι οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών στα συγκεκριμένα νησιά θα είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ, που σήμερα είναι στο 24%, θα μειωθεί στο 17%.

Ο μειωμένος συντελεστής, που ισχύει για βασικά αγαθά και υπηρεσίες και είναι στο 13%, θα πέσει στο 9%, ενώ ο υπερμειωμένος συντελεστής, που εφαρμόζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και είναι στο 6%, θα μειωθεί στο 4%.

Να σημειωθεί πως η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ήδη στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπου οι κάτοικοι εδώ και χρόνια πληρώνουν μειωμένο ΦΠΑ κατά 30%.

Με τη νέα απόφαση, το μέτρο επεκτείνεται και σε άλλα μικρά νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής και δυσκολίες λόγω της απόστασης από την ηπειρωτική χώρα.

Η μείωση του ΦΠΑ θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές, θα ενισχύσει την κατανάλωση και θα ανακουφίσει οικονομικά τους κατοίκους που βλέπουν καθημερινά τις τιμές να ανεβαίνουν. Πρόκειται για ένα μέτρο που, όπως υπογραμμίστηκε, έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά και κοινωνική διάσταση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Κόντρα Μαρινάκη - Τσουκαλά για την μείωση του ΦΠΑ

Κόντρα Μαρινάκη - Τσουκαλά για την μείωση του ΦΠΑ

Πολιτική
Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Μικρό το όφελος στις τιμές από τη μείωση του ΦΠΑ

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Μικρό το όφελος στις τιμές από τη μείωση του ΦΠΑ

Οικονομία
Γιατί η μείωση του ΦΠΑ οδηγεί σε φθηνότερα τρόφιμα

Γιατί η μείωση του ΦΠΑ οδηγεί σε φθηνότερα τρόφιμα

Οικονομία
Τι σημαίνει η τριπλή κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη η ελληνική βιομηχανία τροφίμων - «Θέλουμε μείωση του ΦΠΑ»

Τι σημαίνει η τριπλή κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη η ελληνική βιομηχανία τροφίμων - «Θέλουμε μείωση του ΦΠΑ»

Οικονομία

NETWORK

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr