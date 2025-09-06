Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ θα μειωθεί, από 24%, στο 17%.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ότι μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα ακριτικά νησιά που έχουν κάτω από 20.000 κατοίκους.

Η απόφαση αυτή αφορά τα βασικά ποσοστά του φόρου προστιθέμενης αξίας και σημαίνει ότι οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών στα συγκεκριμένα νησιά θα είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ, που σήμερα είναι στο 24%, θα μειωθεί στο 17%.

Ο μειωμένος συντελεστής, που ισχύει για βασικά αγαθά και υπηρεσίες και είναι στο 13%, θα πέσει στο 9%, ενώ ο υπερμειωμένος συντελεστής, που εφαρμόζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και είναι στο 6%, θα μειωθεί στο 4%.

Να σημειωθεί πως η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ήδη στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπου οι κάτοικοι εδώ και χρόνια πληρώνουν μειωμένο ΦΠΑ κατά 30%.

Με τη νέα απόφαση, το μέτρο επεκτείνεται και σε άλλα μικρά νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής και δυσκολίες λόγω της απόστασης από την ηπειρωτική χώρα.

Η μείωση του ΦΠΑ θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές, θα ενισχύσει την κατανάλωση και θα ανακουφίσει οικονομικά τους κατοίκους που βλέπουν καθημερινά τις τιμές να ανεβαίνουν. Πρόκειται για ένα μέτρο που, όπως υπογραμμίστηκε, έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα αλλά και κοινωνική διάσταση.