Απίστευτη δήλωση του πρωθυπουργού για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα!

Γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ η κυβέρνηση;

Όπως αποκάλυψε στην τηλεοπτική του συνέντευξή του ο πρωθυπουργός η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους!

Γι’ αυτό δεν το μειώνει τον ΦΠΑ!

Τώρα βλέπετε που ο ΦΠΑ είναι υψηλός, δεν υπάρχει ταξική πολιτική γιατί οι πλούσιοι δυσκολεύονται εξίσου να αγοράζουν δυο πακέτα μακαρόνια με τους φτωχούς! Ενώ αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα ωφεληθούν και οι πλούσιοι, που θα μπορούν και αυτοί να αγοράζουν περισσότερα μακαρόνια και περισσότερα… σουβλάκια, θέτοντας εν αμφιβόλω την… αταξική πολιτική της κυβέρνησης!

Η αλήθεια είναι πως η φράση του πρωθυπουργού πως δεν μειώνει τους έμμεσους φόρους γιατί ωφελούνται και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, θα μείνει στην ιστορία. Πλάι σε εκείνη του περιβόητου Μακρή, υπουργού του Κωνσταντίνου Καραμανλή που διακήρυττε πως κατάργησε την πάλη των τάξεων - και τόσων άλλων!

Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, εξακολουθεί να αμφιβάλλει για το αν τυχόν μείωση του ΦΠΑ (ως γνωστόν ακόμα και σε μαθητή γυμνασίου οι έμμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι καθώς βλάπτουν κατ’ εξοχήν τους φτωχότερους) θα περάσει στην κατανάλωση! Αστείο «επιχείρημα», καθώς κάποια στιγμή είχε μειώσει τον ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα και στη ΔΕΘ ανακοίνωσε μείωση σε μικρά νησιά του Αιγαίου!

Δεν είναι όμως απλώς αστείο το «επιχείρημα» αυτό, εκθέτει τον ίδιο: Παραδέχεται ότι επτά χρόνια στην κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει μείωση τιμών με μείωση των έμμεσων φόρων. Δεν μπορεί να ελέγξει καρτέλ, δεν διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός!

Απίστευτα πράγματα!