Πώς σχολιάζουν τα μέτρα οι επιχειρηματίες.

Τη ραγδαία επέκταση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ σε όλα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, ανακοίνωσε o Κυριάκος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σάββατο στη ΔΕΘ. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση μειώνει κατά 30% τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων, αλλά και του Έβρου, με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Αυτές οι ζώνες προστίθενται στα πέντε νησιά (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Χίος) που ήδη ίσχυε το ειδικό καθεστώς, με τους πολίτες που διαβιούν εκεί να γνωρίζουν από το 2026 οικονομικό όφελος από τη μείωση του ΦΠΑ, όπως επισημαίνει το Mega. Η μείωση κατά 30% εφαρμόζεται στους ισχύοντες συντελεστές. Άρα ο κανονικός ΦΠΑ 24% γίνεται 17%, ο μειωμένος 13% γίνεται 9% και ο υπερμειωμένος 6% γίνεται 4%.

Ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου, Μανώλης Μαθιουδάκης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για τα μέτρα της ΔΕΘ για τα ακριτικά νησιά.

«Εμείς ως νησί της Λέρου είχαμε μειωμένο ΦΠΑ λόγω του hotspot. Είμαστε ένα από τα 5 νησιά που είχαμε το hotspot και είχαμε τον μειωμένο ΦΠΑ 17%. Είχαμε δει πράγματι μια μείωση που είχε περάσει στη ζωή μας το 17%, πιστεύω ότι είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο επεκτείνεται και στα άλλα νησιά με κάτω των 20.000 κατοίκων. Αίτημα μας είναι όπως εμείς έχουμε τον μειωμένο συντελεστή αυτός να παραμείνει και να έχουμε και εμείς τον μειωμένο συντελεστή του 30% δηλαδή να πάμε στο 9% ούτως ώστε να μην χάσουμε το πριμ που έχουμε από την φιλοξενία του hotspot. Είδαμε πως τα χρόνια που είχαμε τον μειωμένο συντελεστή, είχαμε δει οπωσδήποτε μια διάφορά στα τρόφιμα κτλ.», είπε αρχικά.

«Οι επιχειρηματίες του νησιού προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε ένα ποσοστό για να είμαστε ειλικρινείς, από το ΦΠΑ ούτως ώστε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και τιμές. Οι τιμές παραμένουν ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλα νησιά, και πιστεύω ότι σε αυτό συνετέλεσε στις χαμηλές τιμές. Θέλουμε να επεκταθεί και σε εμάς και να έχουμε περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ γιατί θα είμαστε το μοναδικό νησί που θα χάσει αυτό το προτέρημα λόγω του hotspot», συνέχισε ο κ. Μαθιουδάκης.