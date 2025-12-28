Στο σημείο βρέθηκαν 4 ομάδες της ΕΜΑΚ, οδηγοί βουνού και ομάδες εθελοντών, ενώ μέλη της ΕΜΑΚ ανέβηκαν ψηλά για να προετοιμάσουν τα θύματα για την αεροδιακομιδή.

Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12), ολοκληρώθηκε η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια, με τις σορούς να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και να αναμένεται σήμερα η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενώ τα επίσημα πορίσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, καθώς τα Βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνο βουνό κατά τους χειμερινούς μήνες. Όχι λόγω υψομέτρου, αλλά εξαιτίας της απότομης μορφολογίας, των κάθετων πλαγιών και του ασταθούς χιονιού, που δεν αφήνουν περιθώρια λαθών ακόμη και σε έμπειρους ορειβάτες.

Βίντεο - ντοκουμέντο από την ανάσυρση των ορειβατών

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών.

Σε αυτό φαίνεται το ελικόπτερο να προσεγγίζει τη δυσπρόσιτη περιοχή, στην οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι ορειβάτες και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών και των υπολοίπων δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση, να παραλαμβάνει τις σορούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df9ndti6swih?integrationId=40599y14juihe6ly}