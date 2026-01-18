Οι συνθήκες του απεγκλωβισμού των ορειβατών ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο.

Εντοπίστηκαν οι τραυματισμένοι ορειβάτες που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, όταν το Συντονιστικό Κέντρο δέχθηκε κλήση μέσω του 112. Στην περιοχή επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δεκάδων πυροσβεστών και διασωστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τραυματίες είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα εκ των οποίων οι δύο μεταφέρονται με φορεία στο καταφύγιο, όπου θα τους παραλάβουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και θα τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο Σπάρτης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrvgtbc243d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως έγινε γνωστό, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέλος της ομάδας γλίστρησε και καθώς ήταν δεμένοι μεταξύ τους συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους και κατέληξαν σε χαράδρα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ο οποίος τους ενημέρωσε ότι τέσσερα μέλη τραυματίστηκαν. Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ και την 6η ΕΜΟΔΕ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου.

