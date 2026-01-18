«Ήταν μεγάλη η πτώση τους», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης.

Σε θρίλερ εξελίχτηκε μια ανάβαση για οκτώ ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στονΤαΰγετο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Οι διασώστες κατάφεραν να τους εντοπίσουν, ώρες μετά, ώστε να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, μεταφέροντάς τους στο νοσοκομείο Σπάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ορειβάτες που τραυματίστηκαν είναι δύο, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία. Ειδικότερα, πρόκειται για έναν άνδρα που χτύπησε στον αστράγαλο και μία γυναίκα με αρκετά τραύματα, που όμως δεν είναι σοβαρά.

Οι δύο τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου βρίσκονται και οι υπόλοιποι έξι ορειβάτες, που δεν χτύπησαν.

Πώς εγκλωβίστηκαν στη χαράδρα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα μέλος της ομάδας γλίστρησε. Καθώς οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας, παρασύρθηκαν και κατρακύλησαν σε πλαγιά.

«Ήταν δεμένοι και έπεσαν. Παρασύρθηκαν ο ένας με τον άλλο και κατρακύλησαν σε πλαγιά, τουλάχιστον 200 μέτρα υψομετρικά. Ήταν μεγάλη η πτώση τους. Έπρεπε να γίνει μία τεράστια επιχείρηση για να τους κατεβάσουμε γιατί ήταν πολύ μακριά σε σχέση με το τελευταίο σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει αυτοκίνητο. Τέσσερις είναι σε φορεία γιατί έχουν χτυπήματα στα άκρα και δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν μόνοι τους. Η επιχείρηση γίνεται σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση», o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημόσθενης Κακούρος.

«Οι Πόρτες είναι ένα σημείο στον Ταΰγετο, λίγο πριν πάρεις την ανηφόρα για την κορυφή του Ταϋγέτου, τον προφήτη Ηλία. Ουσιαστικά βρίσκεται περίπου στα 20 λεπτά σε κανονικές συνθήκες για τους ορειβάτες, πριν φτάσουν στην κορυφή», είπε ο Bερούτης Θεόδωρος αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας.

«Είχαμε ελπίδες ότι το ελικόπτερο θα τα έπαιρνε, δεν τα πήρε το ελικόπτερο, δεν μπόρεσε να τα πάρει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα παιδιά έχουν κατέβει στο καταφύγιο, όσα δεν έχουν χτυπήσει δηλαδή σοβαρά ή έχουν αμυχές κλπ.», πρόσθεσε η γενική γραμματέας ορειβατικού συλλόγου Φυλής.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν συνολικά 90 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή των ορειβατικών ομάδων της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, της 9ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου με drone.