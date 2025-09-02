Games
Κώστας Αρβανίτης για εργασιακό νομοσχέδιο: «Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών»

«Σε μια χώρα που ήδη μετρά υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων, το ξεχείλωμα του ωραρίου θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων.»

«Πυρά» εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Κώστας Αρβανίτης, με φόντο το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή της Νίκης Κεραμέως.

Όπως σημειώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως, φαίνεται να επιστρέφει τους εργαζόμενους στον 21ο αιώνα σε… μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας. Η θεσμοθέτηση του 13ωρου στον ίδιο εργοδότη και η ψευδαίσθηση συναίνεσης στην υπερωριακή εργασία αναδεικνύουν μια στρατηγική που υπερτονίζει τα συμφέροντα των εργοδοτών και παραβλέπει την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Η επικαλούμενη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κρύβει στην πραγματικότητα μια μοναδική και στρεβλή ανάγνωση της κοινοτικής οδηγίας, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες προωθούν καινοτόμες πολιτικές όπως η τετραήμερη εργασία και η μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου χωρίς μείωση αποδοχών.

Ειδικότερα σχολιάζει ότι «η αλήθεια είναι μία: το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, η ψευδαίσθηση συναίνεσης στην υπερωριακή εργασία και τα ωράρια-λάστιχο βάζουν την Ελλάδα σε ακριβώς αντίθετη πορεία από την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου δοκιμάζονται με επιτυχία η τετραήμερη εργασία και η μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου χωρίς μείωση αποδοχών. Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους, αφήνοντας τους πολλούς ανασφαλείς, εξαντλημένους και με μισθούς που δεν φτάνουν ως το τέλος του μήνα — ούτε με 13 ώρες δουλειάς την ημέρα. Και σε μια χώρα που ήδη μετρά υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων, το ξεχείλωμα του ωραρίου θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι «ψάχνει εργαζόμενους με το τουφέκι». Αντί όμως να αναρωτηθεί γιατί οι νέοι και οι νέες αποφεύγουν την κακοπληρωμένη, επισφαλή και εξαντλητική εργασία, περηφανεύεται για την αύξηση του ωραρίου.»

Καταλήγοντας σημειώνει ότι «λύση είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η δημιουργία ποιοτικών και ελκυστικών θέσεων εργασίας και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους.»

