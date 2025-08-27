Πλεύρης: Έστελναν μαζικό μήνυμα σε μετανάστες να κατευθυνθούν προς την Ελλάδα

«Τους έλεγαν να μην πάνε στην Ιταλία και ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα».

Στην αποκάλυψη πως οι μετανάστες δέχθηκαν στις αρχές Ιουλίου μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα στα οποία τους συνιστούσαν να αποφύγουν την Ιταλία, που αυστηροποίησε το πλαίσιο εισόδου και να κατευθυνθούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Κρήτη και Γαύδο, προχώρησε πριν από λίγο στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης.

«Τους έλεγαν να μην πάνε στην Ιταλία και ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και πως έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο. Όταν έχεις τέτοια επιθετική κίνηση των κυκλωμάτων, θα αντιδράσεις και με διπλωματία και με την καλύτερη προστασία και με την αποτροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την ίδια ώρα, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά για το νομοθέτημα της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ρατσιστικό νομοσχέδιο και στροφή της χωρασ σε φιλοτραμπικες πολιτικές.