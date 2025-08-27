Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Πλεύρης: Έστελναν μαζικό μήνυμα σε μετανάστες να κατευθυνθούν προς την Ελλάδα

Πλεύρης: Έστελναν μαζικό μήνυμα σε μετανάστες να κατευθυνθούν προς την Ελλάδα
«Τους έλεγαν να μην πάνε στην Ιταλία και ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα».

Στην αποκάλυψη πως οι μετανάστες δέχθηκαν στις αρχές Ιουλίου μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα στα οποία τους συνιστούσαν να αποφύγουν την Ιταλία, που αυστηροποίησε το πλαίσιο εισόδου και να κατευθυνθούν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Κρήτη και Γαύδο, προχώρησε πριν από λίγο στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης.

«Τους έλεγαν να μην πάνε στην Ιταλία και ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και πως έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο. Όταν έχεις τέτοια επιθετική κίνηση των κυκλωμάτων, θα αντιδράσεις και με διπλωματία και με την καλύτερη προστασία και με την αποτροπή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την ίδια ώρα, κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά για το νομοθέτημα της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ρατσιστικό νομοσχέδιο και στροφή της χωρασ σε φιλοτραμπικες πολιτικές.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλεύρης: Πάνω από 1000 νέες απελάσεις - 80% μείωση των ροών στην Κρήτη

Πλεύρης: Πάνω από 1000 νέες απελάσεις - 80% μείωση των ροών στην Κρήτη

Πολιτική
Πλεύρης για μετανάστες: «Τους κόβουμε όλα τα προνόμια, δεν θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια»

Πλεύρης για μετανάστες: «Τους κόβουμε όλα τα προνόμια, δεν θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια»

Πολιτική
Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Μεταναστευτικό: Τη διαφωνία τους για το νομοσχέδιο εξέφρασαν οι δικηγόροι στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Μεταναστευτικό: Τη διαφωνία τους για το νομοσχέδιο εξέφρασαν οι δικηγόροι στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Ελλάδα
Πλεύρης: Πάνω από 1000 νέες απελάσεις - 80% μείωση των ροών στην Κρήτη

Πλεύρης: Πάνω από 1000 νέες απελάσεις - 80% μείωση των ροών στην Κρήτη

Πολιτική
Εύβοια: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Τουρκία, ο ρόλος της ΕΥΠ

Εύβοια: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Τουρκία, ο ρόλος της ΕΥΠ

Ελλάδα
Ο τραμπικός κατήφορος

Ο τραμπικός κατήφορος

Opinions

NETWORK

Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

healthstat.gr
Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

healthstat.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

healthstat.gr
Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

healthstat.gr