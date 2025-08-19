Games
Πλεύρης για μετανάστες: «Τους κόβουμε όλα τα προνόμια, δεν θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια»

Ο Θάνος Πλεύρης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανοιχτών συνόρων.

Με αφορμή το νομοσχέδιο για τις απελάσεις μεταναστών των οποίων απορρίπτεται το αίτημα ασύλου, που πρόκειται να ψηφιστεί στα τέλη Αυγούστου, ο Θάνος Πλεύρης άφησε να εννοηθεί ότι μέχρι σήμερα οι μετανάστες απολάμβαναν προνομιακή μεταχείριση.

Σχολιάζοντας στο MEGA την τροπολογία για την τρίμηνη αναστολή ασύλου, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ρύθμιση βάζει «σε μια ζυγαριά τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών να ζητούν άσυλο και το δικαίωμα των Ελλήνων να μην βλέπουν μεγάλες ροές μεταναστών χωρίς αντίδραση από την κυβέρνηση».

«Η τροπολογία ψηφίστηκε μόνο από την κυβέρνηση, χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Το τρίμηνο χρονικό πλαίσιο είναι πλήρως τεκμηριωμένο και συνδέεται με την περίοδο κατά την οποία οι ροές μπορεί να είναι αυξημένες λόγω καιρού», πρόσθεσε.

Ελλάδα

Ο Θάνος Πλεύρης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανοιχτών συνόρων και ότι «σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποδεχόμαστε όσους φτάνουν εδώ με λουλούδια».

Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση «κόβει όλα τα προνόμια και ποινικοποιεί την παράνομη παραμονή», τονίζοντας ότι «όποιος αιτείται άσυλο θα πρέπει να σέβεται τη χώρα. Αν δεν το κάνει, οι διαδικασίες σταματούν και ακολουθεί απέλαση».

