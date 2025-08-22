Games
Πολιτική

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθείας η κηδεία του - Το μήνυμα της οικογένειας

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθείας η κηδεία του - Το μήνυμα της οικογένειας Φωτογραφία: George Vitsaras / ΑΡΧΕΙΟΥ/ SOOC
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε την Πέμπτη από ανακοπή ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Χαλκιδική.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί το Σάββατο 23 Αυγούστου η κηδεία του γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Αποστόλου Βεσυρόπουλου, ο οποίος πέθανε από ανακοπή καρδιάς την Πέμπτη σε ηλικία 59 ετών.

Στην εξόδιο ακολουθία, που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η οικογένεια σε μήνυμά της αναφέρει πως «αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου, που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μετά από ανακοπή καρδιάς

Πολιτική

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία - «Φώναζαν βοήθεια»

Πολιτική
