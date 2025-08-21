Games
Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μετά από ανακοπή καρδιάς

Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος πριν από λίγη ώρα, και ενώ ήταν σε beach bar της Χαλκιδικής, υπέστη ανακοπή.

Έφυγε από την ζωή ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Απόστολος Βεσυρόπουλος μετά από έμφραγμα που υπέστη το μεσημέρι της Πέμπτης.

Δεν κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή τον Απόστολο Βεσυρόπουλο οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Γεννήθηκε το 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή.Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας.

