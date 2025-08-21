Απόστολος Βεσυρόπουλος: Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία - «Φώναζαν βοήθεια»

Οι μαρτυρίες από την Σιθωνία. Δεν πρόλαβε να φτάσει στο δωμάτιο.

Παρά το γεγονός ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο που βρισκόταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έκανε τα πάντα, δεν κατάφερε να τον επαναφέρει στη ζωή. Άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν τις τραγικές στιγμές. «Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και σηκώθηκε να πάει στο δωμάτιό του, αλλά δεν πρόλαβε» αναφέρουν. Όταν δε έφτασε το ΕΚΑΒ «οι διασώστες έκαναν τα πάντα να τον επαναφέρουν, αλλά δεν έγινε τίποτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες το δωμάτιό του ήταν δίπλα από το μπιτς μπαρ της παραλίας της Σιθωνίας και στο σημείο έσπευσαν και μοτοσικλετιστής, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα επί 45 λεπτά προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν.

Τι πρώτες βοήθειες, αλλά και ΚΑΡΠΑ του έκαναν ένας γιατρός και ένας διασώστης που ήταν στο σημείο.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών και ήταν αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας από το 2019 έως το 2023. Όπως αναφέρει στo Voria.gr ο πρόεδρος και συνιδρυτής της οργάνωσης Kids Save Lives, Αναστάσιος Στεφανάκης, ο οποίος εργάζεται περίπου 20 χρόνια στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας. Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: να μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία!».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε άμεσα στον τότε υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τη μείωση του ΦΠΑ σε 6% για τους απινιδωτές. «Σε λίγες ημέρες αυτό έγινε νόμος του κράτους και οι απινιδωτές σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε τετραπλάσιο σε σχέση με το 2021», συμπληρώνει.

Η μοίρα, ωστόσο, στάθηκε πολύ σκληρή μαζί του και παρότι σήμερα υπάρχουν περίπου 70 απινιδωτές στον δήμο Σιθωνίας, στην παραλία όπου βρισκόταν ο Βεσυρόπουλος, δεν έχει τοποθετηθεί τέτοιο μηχάνημα.