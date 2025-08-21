Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή, σε beach bar στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, διασώστες του έκαναν ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή.

Μητσοτάκης: Αφοσιωμένος στο καθήκον, με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συγκλονισμένος για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου και αποχαιρετά έναν «άξιο συνεργάτη, αγαπητό πολιτικό», τονίζοντας πως όσοι τον γνώρισαν θα τον θυμούνται «ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Ανδρουλάκης: Αξιοπρεπής άνθρωπος, πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον πρόωρο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, τονίζοντας ότι ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», συμπλήρωσε.

Με ανάρτηση ο Νίκος Παπανδρέου εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στη «φυσική και πολιτική οικογένεια» του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Φάμελλος: Μεγάλη θλίψη για την απροσδόκητη απώλεια

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου», γράφει σε ανάρτηση ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του», συμπληρώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, επεσήμανε πως «όλοι είμαστε συγκλονισμένοι» με την είδηση του θανάτου του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ», έγραψε σε ανάρτηση.

Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη

«Ο θάνατος του φίλου γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», έγραψε σε ανάρτηση ο Νίκος Δένδιας.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του», συμπλήρωσε.

Μπακογιάννη: Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα

Πάντα ευγενικός, γλυκός, υποστηρικτικός προς όλους, δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους φίλους του.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε», δήλωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Φίλος, συνάδελφος και πολιτικός με ήθος

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, φίλο, συνάδελφο και πολιτικό που με ήθος και συνέπεια υπηρέτησε την πατρίδα και την Ημαθία.

Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως στην οικογένειά του.

Στη σύζυγό του και στα παιδιά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια με σεβασμό και συμπόνια.»

Αχτσιόγλου: Εξαίρετος συνάδελφος, γλυκύτατος άνθρωπος

Τη θλίψη της για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέφρασε και η Έφη Αχτσιόγλου, τονίζοντας ότι ήταν ένας «εξαίρετος συνάδελφος και γλυκύτατος άνθρωπος».

«Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του», έγραψε σε ανάρτηση η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Με ανακοίνωση, η Νέα Αριστερά εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση.

Κασσελάκης: Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και τη ΝΔ εξέφρασε και ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία. Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία», έγραψε σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

