ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Κυβερνούν έξι χρόνια, γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική;

«Θα ζητήσει κανείς μία συγγνώμη;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές.

«Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτοκριτική; Θα ζητήσει κανείς μία συγγνώμη;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για τις φωτιές.

«Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έγιναν στάχτη τις τελευταίες 48 ώρες μόνο σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης προχωρά σε εκτενέστατη ανάρτηση για να μας εξηγήσει πόσο καλά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και πόσο κακή είναι η αντιπολίτευση», επισημαίνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρης Θεοδωράκης.

«Κυβερνούν έξι χρόνια! Γνωρίζoυν τι σημαίνει αυτοκριτική; Οι πολίτες μετρούν τις πληγές τους. Θα ζητήσει κανείς μια συγγνώμη;», συμπληρώνει.