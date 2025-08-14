Φωτιά στην Πάτρα: Κανονικά σε λειτουργία το Καραμανδάνειο - Επέστρεψαν οι ασθενείς μετά την εκκένωση

Η ενημέρωση από τον Άδωνι Γεωργιάδη για το Καραμανδάνειο.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά, ενημέρωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος «υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν».

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, λόγω της τεράστιας φωτιάς που ξέσπασε στην Πάτρα, η οποία ακόμα μαίνεται, διατάχθηκε η προληπτική εκκένωση του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύονταν 12 ασθενείες καθώς η φωτιά ήταν αρκετά επικίνδυνη.

