Φωτιά στην Πάτρα: Κανονικά σε λειτουργία το Καραμανδάνειο - Επέστρεψαν οι ασθενείς μετά την εκκένωση

Φωτιά στην Πάτρα: Κανονικά σε λειτουργία το Καραμανδάνειο - Επέστρεψαν οι ασθενείς μετά την εκκένωση Φωτογραφία: EUROKINISSI
Η ενημέρωση από τον Άδωνι Γεωργιάδη για το Καραμανδάνειο.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά, ενημέρωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος «υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν».

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, λόγω της τεράστιας φωτιάς που ξέσπασε στην Πάτρα, η οποία ακόμα μαίνεται, διατάχθηκε η προληπτική εκκένωση του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύονταν 12 ασθενείες καθώς η φωτιά ήταν αρκετά επικίνδυνη.

{https://twitter.com/AdonisGeorgiadi/status/1955997057761574963}

