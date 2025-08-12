Άδωνις Γεωργιάδης για «Άγιο Σάββα»: Παράνομη πράξη η συκοφαντία, οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στη ΕΣΥ

Μετά τη σοβαρή καταγγελία των εργαζομένων στον «Άγιο Σάββα» για διασπορά ασπέργιλλου.

«Όποιος συκοφαντεί το ΕΣΥ, θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου και θα φύγει», απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά τη σοβαρή καταγγελία από τον Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» για διασπορά ασπέργιλλου.

Σε ανακοίνωση, ο Σύλλογος Εργαζομένων καταγγέλλει «διασπορά σχεδόν σε όλο το νοσοκομείο ασπέργιλλου και άλλων μυκήτων, που παγκοσμίως συνδέονται με κατασκευαστικά έργα και που μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρες λοιμώξεις, ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς».

Επίσης, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «εκβιαστική παραπομπή ασθενών με καρκίνο για να χειρουργηθούν σε ιδιωτικές κλινικές, από γιατρούς που κανείς δεν πιστοποιεί ότι έχουν την παραμικρή ογκολογική εμπειρία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω ανάρτησης, στην οποία προειδοποιεί ότι «είναι άλλο να έχουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, δικαίωμά τους, άλλο μετά δόλου να συκοφαντούν το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ. Θα τους καλέσω να αποδείξουν τα λεγόμενα τους, εάν μπορούν, περί μόλυνσης ειδάλλως να ανασκευάσουν δημοσίως. Όποιος από εδώ και μπρος συκοφαντεί το ΕΣΥ και άρα πλήττει το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών του, διασύροντας τον κόπο των χιλιάδων εργαζομένων του, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου και θα φύγει από το ΕΣΥ».

Επίσης, ο υπουργός Υγείας διαψεύδει ότι έχουν σταλεί ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα για επεμβάσεις και πως έχουν μολυνθεί τα χειρουργεία και παραπέμπει στην ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», που «απορρίπτει ως ανακριβείς και ατεκμηρίωτους τους ισχυρισμούς» της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά στην καταγγελία για διασπορά ασπέργιλλου, η διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρει ότι κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου «έχει καταγραφεί μόνο ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό (Μάιος 2025) σε χρόνιο, βεβαρημένο ογκολογικό ασθενή. Η ασθενής Κ.Κ., που νοσηλεύθηκε στις 21/07/2025, δεν διαγνώστηκε με ασπεργίλλωση· συνεπώς, δεν τεκμηριώνεται δεύτερο κρούσμα και δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς του μύκητα. Ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του καθόρισε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν εφαρμοστεί πλήρως».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Χθες ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου, στο οποίο κατασυκοφαντεί το νοσοκομείο. Ισχυρίζονται ψευδώς, ότι λόγω των έργων για τα νέα ΤΕΠ (είναι εντυπωσιακό ότι όλοι οι αριστεροκρατούμενοι σύλλογοι πολεμούν μετά μανίας τα διάφορα έργα ανακαίνισης των νοσοκομείων), στέλνουμε επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα (δεν έχουμε στείλει καμία) και ακόμη πιο ψευδώς, ότι έχουν μολυνθεί τα χειρουργεία, ενώ όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις έχουν αποδείξει ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Ακολουθεί η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου αλλά προειδοποιώ τους πάντες ότι, είναι άλλο να έχουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, δικαίωμά τους, άλλο μετά δόλου να συκοφαντούν το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ. Θα τους καλέσω να αποδείξουν τα λεγόμενα τους, εάν μπορούν, περί μόλυνσης ειδάλλως να ανασκευάσουν δημοσίως.

Όποιος από εδώ και μπρος συκοφαντεί το ΕΣΥ και άρα πλήττει το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών του, διασύροντας τον κόπο των χιλιάδων εργαζομένων του, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου και θα φύγει από το ΕΣΥ».

Η ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

«Η διοίκηση του ΓΑΟΝΑ “Ο Άγιος Σάββας” απορρίπτει ως ανακριβείς και ατεκμηρίωτους τους ισχυρισμούς της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων.

1. Μεταφορά χειρουργείων - Η προσωρινή μετεγκατάσταση έγινε μετά από πολύμηνο σχεδιασμό, συνεννόηση με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, έγκριση της 1ης ΥΠΕ και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

2.Περιστατικό UV λάμπας - Διερευνήθηκε άμεσα, δηλώθηκε ως εργατικό ατύχημα, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση και εφαρμόστηκαν όλες οι συστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με το πόρισμα της 08/05/2025, το συμβάν οφείλεται σε ακούσια ενεργοποίηση βακτηριοκτόνου λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας σε χειρουργική αίθουσα του ΓΝΑ “Η Ελπίς”. Πριν από την επαναλειτουργία της αίθουσας, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τον τεχνικό ασφαλείας του ΓΝΑ “Η Ελπίς” και τους επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

3. Λειτουργία εξοπλισμού - Όλος ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και τα ακτινολογικά μηχανήματα λειτουργούν μόνο μετά από πιστοποιημένο έλεγχο και μετρήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Καταγγελίες για ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές - Ο μέσος χρόνος αναμονής για χειρουργείο είναι έως 4 μήνες, δεν έχει χρειαστεί καμία παραπομπή σε ιδιωτική κλινική.

5. Θέμα Aspergillus και πόρισμα ΕΟΔΥ - Κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου έχει καταγραφεί μόνο ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό (Μάιος 2025) σε χρόνιο, βεβαρημένο ογκολογικό ασθενή. Η ασθενής Κ.Κ., που νοσηλεύθηκε στις 21/07/2025, δεν διαγνώστηκε με ασπεργίλλωση· συνεπώς, δεν τεκμηριώνεται δεύτερο κρούσμα και δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς του μύκητα. Ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του καθόρισε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν εφαρμοστεί πλήρως».

