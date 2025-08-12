Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν διασπορά ασπέργιλλου, «απειλεί ζωές»

Ο ασπέργιλλος είναι μύκητας που μπορεί να προκαλέσει ασπεργίλλωση - σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων, η οποία σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Εξαιρετικά σοβαρές είναι οι νέες καταγγελίες των εργαζομένων του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», με το Σωματείο να κάνει λόγο για διασπορά ασπέργιλλου και άλλων ειδών μυκήτων που μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις, ακόμη και θανατηφόρες.

«Συμπληρώνονται 3 μήνες λειτουργίας του εργοταξίου ανακατασκευής των χειρουργείων του Αγίου Σάββα και η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από πλευράς διοίκησης, ΥΠΕ και Υπουργείου, για την οποία ο Σύλλογος Εργαζομένων είχε εγκαίρως κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, δυστυχώς έχει τραγικές συνέπειες», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «εκβιαστική παραπομπή» ασθενών με καρκίνο για να χειρουργηθούν σε ιδιωτικές κλινικές από γιατρούς «που κανείς δεν πιστοποιεί ότι έχουν την παραμικρή ογκολογική εμπειρία», όπως λένε, ενώ αν δεν συναινέσουν, «τιμωρούνται και χάνουν τη σειρά τους στη λίστα χειρουργείων του νοσοκομείου».

Σύμφωνα πάντα με το Σωματείο Εργαζομένων, γίνεται χρήση μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται διεγχειρητικά και εκπέμπουν ακτινοβολία σε «ακατάλληλες αίθουσες χωρίς προφύλαξη για το λοιπό προσωπικό», ενώ σε όλα αυτά «έρχεται να προστεθεί η διασπορά σχεδόν σε όλο το νοσοκομείο ασπέργιλλου και άλλων μυκήτων που παγκοσμίως συνδέονται με κατασκευαστικά έργα και που μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρες λοιμώξεις, ειδικά σε ανοσοκατεσταλμενους ασθενείς».

Μάλιστα όπως καταγγέλλουν, η Διοίκηση, η ΥΠΕ και το Υπουργείο προσπαθούν απεγνωσμένα να κρύψουν το μέγεθος του προβλήματος, ενώ «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, διεγνώσθη δεύτερο κρούσμα ασπέργιλλου σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενής πληρώντας τα κριτήρια της συρροής».

«Το πρόβλημα πλέον έχει σοβαρές διαστάσεις και απειλεί ζωές», τονίζουν.